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Ciro kaybı desteği ne zaman yatacak? İşte e-Devlet esnafa ciro kaybı desteği başvuru sayfası

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2021 15:34 | Son Güncelleme

Covid-19 pandemisinden etkilenen esnafa ciro kaybı desteği ile ilgili müjdeli haber, Ticaret Bakanı Pekcan tarafından verilmişti. Esnaflara ciro kaybı desteği başvuruları 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar alınacak.

Ciro kaybı desteği ne zaman yatacak? İşte e-Devlet esnafa ciro kaybı desteği başvuru sayfası

e-Devlet kapısı üzerinden yapılan ciro kaybı desteği başvurularının ardından ihtiyaç sahibi esnaflar, büyük rahatlık yaşayacak. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmetindeki işletmeler için 2 bin TL’den az ve 40 bin TL’den fazla olmamak üzere ciro kaybı desteği verilecek.

ESNAFA CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ciro Kaybı Desteği başvurularının devam ettiği bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, işletmelerin 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabileceğini aktardı.

CİRO KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden olumsuz etkilenen içecek ve yiyecek hizmeti sektöründe faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik devreye alınan Ciro Kaybı Desteği ödemelerine başlandığını vurguladı.

Ciro kaybı desteği ne zaman yatacak? Esnafa ciro kaybı desteği başvurusu e-Devlet’ten yapılıyorr

CİRO KAYBI DESTEĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2019’dan evvel veya 2019’da başladığı işini sürdüren ve 27 Ocak 2021’den itibaren faal mükellefiyeti olan, 2019’daki cirosu 3 milyon Türk lirası ve altında olup buna oranla 2020’deki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan içecek ve yiyecek alanında faaliyetlerini sürdüren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelerin yararlanabileceği bildirildi.

Mükelleflerin, ciro kaybı desteğinden, esas faaliyet konusu üstünden sadece bir defa faydalanabiliyor. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek suretiyle 2 bin Türk lirasından az ve 40 bin Türk lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020’deki cirolarının 2019’daki cirolarına nazaran azalan tutarının yüzde 3'ü olacak.

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak 2021’den 2019 ve 2020’deki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen katma değer vergisi beyannamelerine bakılacak. Belirtilen tarihden sonra 2019 ve 2020’deki dönemlere ilişkin verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil olmak üzere) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
intermet kafeciyiz tam 1yıl oldu dükkan kapalı hep cepten gidiyor ciro kaybı desteği bize yok ayrıca bu gün açıklaman sözde reform paketinde götüre vergi olanlara vergi affı geldi bize yine bi şey yok
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