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Ciro kaybı desteğine nasıl başvurulur? İşte başvuru şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 21:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeni ile yaşanan ekonomik sıkıntılar için esnafa ciro kaybı desteği verilecek. Ticaret Bakanı Pekcan’ın ciro kaybı desteği açıklamasının ardından yüzlerce esnaf başvuru şartlarını ve ciro kaybı desteğine nasıl başvurulur? sorusuna yanıt arıyor. Ciro kaybı desteği için son başvuru tarihi ise 31 Nisan 2021 saat 23:59 olarak duyuruldu. İşte, ayrıntılar…

Pandemi şartlarından ekonomik açından olumsuz etkilenen esnafa ciro desteği müjdesi Bakan Pekcan’dan geldi. Ciro kaybı desteğine başvuru yapmak isteyenler ise arama motorları üzerinden ciro kaybı desteğine nasıl başvurulur? sorusunu yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte, ciro kaybı desteği başvuru koşulları ve tüm detaylar…

Ciro kaybı desteğine nasıl başvurulur? İşte başvuru şartları

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ile desteğe ilişkin şartlar belirlendi.
Buna göre; 2019 yılından önce veya 2019 yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan,
2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip)
Katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere esas faaliyet konusu üzerinden sadece bir defa olmak üzere
2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak koşulu ile cirosunun azalan tutarının yüzde 3'ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi yapılacak.
Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin 20 Mart itibarıyla başladığını ifade etti.
Ciro desteği başvuruları ise E-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
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