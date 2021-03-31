Ciro kaybı desteğine son başvuru ne zaman? Bakan Pekcan açıkladı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarda ekonomik açından güç duruma düşen esnafa ciro desteği müjdesi Bakan Pekcan’dan geldi. Ciro kaybı desteğine başvuru yapmak isteyenler ise arama motorları üzerinden ciro kaybı desteğine nasıl başvurulur? sorusunu araştırırken son başvuru tarihi de merak ediliyor İşte, ciro kaybı desteği son başvuru tarihi ve koşulları…

Ciro kaybı desteğine son başvuru tarihi

Ticaret Bakanlığı tarafından Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ile desteğe ilişkin açıklamalara yer verildi.

2019 yılından önce veya 2019 yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon liranın altında olan

aynı yıldaki cirosuna oranla 2020 yılında cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip)

Katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere esas faaliyet konusu üzerinden sadece bir defa olmak üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak koşulu ile cirosunun azalan tutarının yüzde 3'ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi yapılacak.

Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin 20 Mart itibarıyla başladığını ifade etti.

Ciro desteği başvuruları ise E-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Ciro kaybı desteği için son başvuru tarihi 31 Nisan 2021 saat 23:59 olarak duyuruldu.

Ticaret Bakanı Pekcan yaptığı açıklamada: Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık.