Citi'den çarpıcı rapor: Türkiye'de enflasyon Nisan'da %17 ile zirveye çıkacak!

Forbes Global 2000'ne göre dünyanın en büyük şirketi olarak bilinen Citi, Türkiye'de enflasyonun Mart'ta yıllık olarak büyük ihtimalle yüzde 16.2'ye yükseleceği öngörüsünde bulundu. Türkiye'nin Şubat ayı enflasyonu yüzde 15.6 olarak açıklanmıştı.

'TÜRKİYE'NİN MART AYI ENFLASYONU YÜZDE 16.2 OLABİLİR'

Türkiye'nin Şubat ayı enflasyonu %15.6 olarak açıklanmıştı.

Banka, enflasyondaki bu artışın ulaşım sektörünün başını çektiği geniş tabanlı bir artış olacağını ifade ederek, Mart ayı için çekirdek enflasyonun yaklaşık %17'ye çıkmasını beklediğini belirtti.

Citi, risklerin yukarı yönlü olduğu Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda %12 civarına gerilemeden önce Nisan ayında muhtemelen yıllık bazda %17 ile zirve yapacağını dile getirdi.

(Reuters)



