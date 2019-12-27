FİNANS
  4. CLUB TOTAL üyelerine "Mutlubiev" hizmetlerinde indirim

CLUB TOTAL üyelerine "Mutlubiev" hizmetlerinde indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

Türkiye’nin lider akaryakıt markalarından TOTAL istasyonları, yenilenen mobil uygulaması ile kullanıcılarına önemli fırsat ve avantajlar sunuyor.

CLUB TOTAL üyelerine "Mutlubiev" hizmetlerinde indirim

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Türkiye’nin lider akaryakıt markalarından TOTAL istasyonları, yenilenen mobil uygulaması ile kullanıcılarına önemli fırsat ve avantajlar sunuyor.
TOTAL'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Total istasyonları mobil uygulamasını indirip, Club TOTAL’e üye olan kullanıcılar şimdi, ev / ofis temizliğinden mobilya montajına kadar çeşitli hizmetler sunan Mutlubiev’in hizmetlerinden avantajlı fiyatlarla faydalanabiliyor. Club TOTAL üyeleri Mutlubiev üzerinden ilk hizmetlerini yüzde 25, ikinci ve daha sonraki tüm hizmetleri ise yüzde 15 indirimli olarak alıyorlar.
"Mutlubiev.com, ev temizliğinden çocuk bakımına kadar hizmet alanındaki ihtiyaçları karşılıyor; pazaryeri modeliyle değil, kendi sigortalı uzman çalışanlarıyla müşterilerine hizmet veriyor.
"Club TOTAL’in üyelerine sunduğunu bu fırsattan yararlanabilmek için; TOTAL istasyonları mobil uygulamasında yer alan kampanya sayfasından alınan kampanya kodunu, mutlubiev.com websitesindeki kampanya kodu alanına girmek yeterli oluyor.
"Club TOTAL üyesi olmak için akıllı telefonlardaki uygulama marketleri üzerinden ya da http://bit.ly/Club-Total adresinden TOTAL Türkiye uygulamasını ücretsiz indirerek kolayca üye olmak mümkün. Sizler de hemen indirip üyeliğinizi tamamlayın, her yolculukta kazanmaya başlayın.
"Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL Oil Türkiye, Türkiye’ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor." (Fotoğraflı)

CLUB TOTAL üyelerine

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
Mim Hotel İstanbul’un otel binası icradan satılacakMim Hotel İstanbul’un otel binası icradan satılacak
Akiş GYO kira gelirlerini cadde mağazalarıyla artıracakAkiş GYO kira gelirlerini cadde mağazalarıyla artıracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: “Türkiyemizin gurur yolculuğu Bursa’dan başlayacak”

BTSO Başkanı Burkay: “Türkiyemizin gurur yolculuğu Bursa’dan başlayacak”

Bakan Albayrak duyurdu! Kamu bankalarında faiz yüzde 0,79'a iniyor

Bakan Albayrak duyurdu! Kredi faizlerinde indirim

Mim Hotel İstanbul’un otel binası icradan satılacak

Mim Hotel İstanbul’un otel binası icradan satılacak

Akiş GYO kira gelirlerini cadde mağazalarıyla artıracak

Akiş GYO kira gelirlerini cadde mağazalarıyla artıracak

SETBİR Başkanı Tezel 2020 yılı beklentilerini açıkladı

SETBİR Başkanı Tezel 2020 yılı beklentilerini açıkladı

Taksimetreler değişiyor, akıllı cihazlar takılıyor

Taksimetreler değişiyor, akıllı cihazlar takılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.