FİNANS

Cobra sınırda göz açtırmıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisinde geliştirilen özel aydınlatma çözümleriyle sınırda görev yapan zırhlı araçların etkinliği artırılıyor.

Sivil ve askeri alanda teknoloji odaklı güvenlik çözümleri sunan MTA Güvenlik Bilişim Teknolojileri, son teknolojik ürünlerin sergilendiği ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı'nda çalışmalarını tanıttı.

Tespit edilen kişileri hareket edemez hale getiriyor

MTA Güvenlik Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Hüseyin Tığtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunlukla güvenlik, trafik kontrolü, tehlikeli bölgelerin izlenmesi gibi amaçlarla kullanılan, görüntülerin belirli bir konuma iletilmesini sağlayan "kapalı devre televizyon sistemi" (CCTV) ve aydınlatma alanlarında faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Ağırlıklı olarak askeri amaçlı butik projeler geliştirip uyguladıklarını belirten Tığtepe, "Askeri alanda sınır ve sınır ötesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla yoğunlukla termal çözümler sunuyoruz. Gece güvenlik görevlilerine 5 kilometreden başlayıp 15 kilometreye kadar görüntü veriyoruz. Tespit ettiğimiz ısıyı, canlı ve araç ısısı olarak ayırıyoruz. Sonrasında da bu bilgiyi merkeze alarm olarak gönderiyoruz." dedi.

Tığtepe, aydınlatma çözümlerinin ise sınırda görev yapan zırhlı araçlar ve sabit tesislerde görev yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:

Tığtepe, aydınlatma çözümlerinin ise sınırda görev yapan zırhlı araçlar ve sabit tesislerde görev yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Geliştirmiş olduğumuz farklı özelliklerdeki 3 projektörümüz Cobra araçlarında kullanılıyor. Bu ürünleri Türkiye'de ve çoğunluğunu yerli üretiyoruz. Ürünler kurşun geçirmez donanıma sahip. Bunlar 1 kilometre menzile kadar, 150-200 metre genişlikte sürekli aydınlatma yapabiliyor ve taciz ışığı (flipper) yayabiliyor. Flipper özelliğinde güçlü bir ışığın hızlı yanıp sönmesi sağlanıyor. Sınır hattında yasa dışı geçişler söz konusu olduğunda, tespit edilen kişiler bu ışığa maruz bırakılarak hareket edemez hale getiriliyorlar. Bu aynı zamanda olası bir silahlı saldırının da önlenmesi anlamına geliyor."

TEHDİDİ DURUYOR

TEHDİDİ DURUYOR
Ürünlerinin Türkiye'de sınır bölgesinde görev yapan, devriye gezen 122 Cobra zırhlı aracında aktif olarak kullanıldığını bildiren Tığtepe, "Ayrıca sınırdaki yüksek nöbet kulelerinde hareketli uygulamaları var. Sabit olarak da yaklaşık 200 civarında aydınlatma sistemimiz güvenlik güçlerinin kullanımında bulunuyor." dedi.
Sistemin sınırda bir kişinin tespiti durumunda otomatik olarak flipper moduna geçtiğini anlatan Tığtepe, "Hızlı yanıp sönme kişinin hareketsiz kalmasına yol açıyor. Göz kamaşıyor ve dengeyi kaybediyorsunuz. Hareket edebilmek için ışığın etki alanından çıkılması gerekiyor ki bu da mümkün değil. Bu sırada güvenlik güçleri de söz konusu kişileri etkisiz hale getiriyor. Ürünlerimiz özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki sınır bölgelerinde 1,5-2 yıldır etkin olarak kullanılıyor." ifadesini kullandı.
Hüseyin Tığtepe, sınır hattındaki insan ve araç hareketini kontrol etmeye yönelik insansız sistemler üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. Projektörler, Cobra araçlarına yönelik olarak açık ve kapalı kuleler için ayrı ayrı dizayn edildi. Kule ile birlikte 360 derece hareket kabiliyetine sahip sistemin, enerji ihtiyacı da araç aküsüne yük getirmeyecek şekilde sağlanıyor. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
askeri teknoloji MTA Güvenlik Bilişim Teknolojileri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
HE HEE...TAMAMI MONTAJ....NEYİN BULUŞU BU...?!!..
bu saatten sonra Allah bir derse inanırım bunların da falan gerize daha asla inanmam
BU HABERE GÜLÜNÜR :)) KAMERA VE IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ HAHAHAHAH ÇIĞIR ATLADIK
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