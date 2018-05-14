Coca-Cola Filistin’de yatırımlarına devam ediyor

Gazze fabrikası ile birlike 120 kişiye daha istihdam sağlayan Coca-Cola sisteminin, Filistin’de sağladığı toplam istihdam 650’ye yaklaştı. Coca-Cola ürünlerinin Filistin’deki şişeleme ve dağıtımını yapan National Beverage Company’nin (NBC) kendisi de Filistinli olan Genel Müdürü İmad Hindi “Yeni hat yatırımız ile birlikte toplam istihdamımız 650 kişiye ulaştı.” diye konuştu. Ramallah'ta basın mensupları ile bir araya gelen İmad Hindi, “ Yatırımlarımızla Filistin ekonomisinin gelişimine destek olurken, sağlıktan, eğitime, cevreye ve spora kadar uzanan geniş bir alanda insana dokunan, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz.” diyen İmad Hindi şöyle konuştu:

Filistin’de 4 fabrikada üretim yapılıyor

