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Çocuk programlarında 'abur cubur' reklamına yasak

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

Çocuklara yönelik radyo ve televizyon programlarında, "abur cubur" diye tabir edilen çikolata, şeker, gofret, cips gibi aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamı yapılamayacak. Bu gıdaların satışını artırmak için ürünle birlikte çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik hediyeler verilemeyecek

Çocuk programlarında 'abur cubur' reklamına yasak

Ticaret Bakanlığınca, çocuklara yönelik radyo ve televizyon programlarında, "abur cubur" diye tabir edilen çikolata, şeker, gofret, cips gibi aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamının yapılması yasaklandı.

Bakanlığın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle çocuklara yönelik reklamlarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, çocuklar için hazırlanan radyo ve televizyon programlarında ve münhasıran çocuklara yönelik diğer her türlü mecrada, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan gıda ve içecekler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan çikolata, şeker, gofret, enerji barı, kek, tatlı bisküvi, meyveli pay, çikolata kaplı bisküvi, cips, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, tatlandırıcılı tüm içeceklerle yenilebilir buzlar gibi aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamı yapılamayacak.

Yetişkinlere yönelik programlarda ise bu ürünlerin reklamının yapılması halinde, televizyonda ekranın alt kısmında izleyiciler tarafından rahatça okunabilir akar bant şeklinde, diğer mecralarda ise mecranın yapısına uygun bir şekilde, içinde düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelerin bulunduğu yazılı veya sözlü uyarılar yer alacak. Ürün gruplarında kullanılacak ifadeler Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

'ABUR CUBUR' İÇİN HEDİYE VERİLEMEYECEK

Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında, çocuklar hedef alınarak, ürünle birlikte çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik hediyeler verilemeyecek ve benzeri hiçbir pazarlama tekniği uygulanamayacak.

Gıda üreticilerinin uyum sağlayabilmeleri için 30 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek düzenleme hükümlerine aykırı davrananlar hakkında reklamın veya promosyonun yayınlandığı mecraya göre Reklam Kurulu tarafından 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında idari para cezası uygulanacak. İhlalin tekrarı halinde Kurul cezayı 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Yönetmeliğin, "aynı amaca ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik rakip mal veya hizmetlere ilişkin hususların karşılaştırıldığı reklamlarda, rakiplere ait ürün adı, marka, logo, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer ayırt edici unsurlara yer verilmeyeceği"ne ilişkin maddesi ise bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

SOHBET, ARKDAŞLIK VE EŞ BULMA HATLARININ REKLAMLARI DA YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığınca, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamlarına yasak konuldu.

Bakanlığın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarının yanı sıra yasa dışı bahis, kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamayacak.

Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamına yer verilemeyecek. Her türlü ateşli ve ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamı yayınlanamayacak.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
radyo ve televizyon çocuk reklam

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