FİNANS

Çocuklar için üretilen "kırmızı ceviz"in fidanına talep artıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) 16 yıllık çalışma sonucunda "çocuklar yesin" diye aşılama yoluyla üretilen "kırmızı ceviz"in fidanları, Türkiye'nin dört bir yanından talep ediliyor.

KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sütyemez'in ıslah çalışması sonucu 5 yıl önce Türkiye'ye kazandırdığı kırmızı cevizin deneme çalışmaları tamamlandı. Üretim için bahçeler kuran Sütyemez ve ekibi, bir yandan da tescil ve patent işlemlerini yürütüyor.

Özellikle çocukların sevmesi için kırmızı renk üretimi yapılan bu tür cevizin fidanlarına yurdun dört bir yanından talep geliyor.

Doç. Dr. Mehmet Sütyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak Türkiye'de ceviz üretim ve ıslahı konusunda çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 16 yıldır ıslah çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Sütyemez, şu anda Türkiye'de en fazla ceviz çeşit ve patenti olan kurum olduklarını vurguladı.

'YOĞUN ŞEKİLDE FİDAN TALEBİ VAR'

Bu ıslah çalışmaları içerisinde Türkiye'ye kırmızı cevizi kazandırdıklarını anlatan Sütyemez, şunları söyledi:

"Yaklaşık iki yıl önce sonuçları almaya başladık. Tescil ve patent süreci de başladı. Türkiye kırmızı cevizi sevdi çünkü bizim hedef kitlemiz özellikle çocuklardı. Çocukları cips gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp önemli ve faydalı bir gıdayla buluşturmayı amaçlamıştık. Kırmızı cevizimizin ıslahının neticesini aldık. Fidan üretimine başladık. Son derece önemli tepkiler alıyoruz. Yoğun bir şekilde fidan talebi var. İnsanlar bahçe kurmak için bizden önemli oranda fidan talep ediyor. Ekip arkadaşlarımızla beraber üretim çalışmalarına hızla devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu taleplere cevap verirsek yakın gelecekte Türkiye'nin kuru yemiş pazarında kırmızı cevizleri görmek mümkün olacaktır."

'BİRKAÇYIL SONRA TALEPLERE CEAVP VEREBİLECEK HALA GELECEĞİZ'

Sütyemez, aşıyla çoğaltıldığı için kırmızı cevizin üretiminin yavaş olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir tarafından kendilerine kırmızı ceviz fidan talebi geldiğini ve bu taleplere cevap vereceklerini belirten Sütyemez, bunun için üretim bahçeleri kurduklarını söyledi.

Üretime ilişkin değerlendirmede bulunan Sütyemez, şöyle konuştu:

"Ağacın bitkisel ve hangi özelliklere sahip olduğuyla ilgili çalışmaları neticelendirdik. Tescil müracaatı da yapıldı. Önümüzdeki yıl biter diye düşünüyorum. Bunlar devam ederken bir yandan da üretim çalışmalarını sürdürüyoruz. Gelecek yıl yaklaşık 10 bin civarında aşılı fidan üretmeyi planlıyoruz. Bu sayı her yıl artarak devam edecek. Birkaç yıl sonra taleplere cevap verebilecek hale geleceğiz. Farklı illerde de yine kırmızı ceviz bahçesi tesis etme çalışmalarına da başladık."

Doç. Dr. Mehmet Sütyemez, kırmızı cevize henüz isim verilmediğini, ilerleyen zamanlarda tescille birlikte isim belirleyeceklerini sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kırmızı ceviz

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