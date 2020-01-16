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  4. Çocuklara özel hijyen hizmeti İstanbul’a taşındı

Çocuklara özel hijyen hizmeti İstanbul’a taşındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

Tepe Servis ve Yönetim, yarı yıl tatiline hazırlanan çocuklar için önemli bir proje hayata geçirdi.

Tepe Servis ve Yönetim, yarı yıl tatiline hazırlanan çocuklar için önemli bir proje hayata geçirdi. Bu kapsamda ilk olarak Ankara’daki bazı AVM’lerde uygulanan ’Temiz Çevre’ projesinin şimdiki ayağı ise İstanbul oldu.

Bilkent Holding şirketlerinin oluşturduğu Bilkent Hizmet Grubu çatısı altında yer alan, entegre tesis yönetimi sektörünün yüzde 100 Türk sermayeli şirketi Tepe Servis ve Yönetim, toplum sağlığını ön plana çıkaran ‘Temiz Çevre’ projesini İstanbul’daki AVM’lere de taşıdı. Doğa ve çevre duyarlılığı alanında örnek bir çalışmaya imza atan Tepe Servis ve Yönetim’in söz konusu projesi ile İstanbul’da belirlenen AVM’lerin çocuk oyun alanları, virüs ve mikropların yüzde 99’unu yok eden ve daha önemlisi üremelerini durduran, çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak dezenfekte edildi.
İlk önce Ankara’daki bazı AVM’lerde başlatılan ve #öncekirletme sloganıyla dikkatleri üzerine çeken proje kapsamında İstanbul’daki çalışmalara, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin yarı yıl tatili öncesi başlandı.

"Oyun alanlarını özellikle seçtik"
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, proje kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim döneminin 20-31 Ocak tarihleri arasına denk gelen yarı yıl tatili öncesinde, İstanbul’daki bazı AVM’lerde yer alan çocuk alanlarını çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla dezenfekte edildiğini anlattı.
"Projemizin toplum sağlığı açısından diğer kurum ve kuruluşlara örnek olacağını düşünüyoruz" açıklamasını yapan Çakmakcı, "Çocuk oyun alanları ne yazık ki bakteri, virüs ve mikropların çapraz bulaşma riskinin oldukça yüksek olduğu alanlar. Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak özellikle bu alanları seçtik. Biz de hayata geçirdiğimiz Temiz Çevre projesi ile bakteri, virüs ve mikropların çapraz bulaşma riskini minimize etmeyi hedefliyoruz. Çocuk oyun alanlarındaki tüm yüzeylerde, bilinen bakteri, virüs ve mikropların yüzde 99’unu yok eden ve daha önemlisi üremelerini durduran, güçlü etkiye sahip antimikrobiyal koruyucular kullandık. Bu koruyucular ağır metal ve gümüş içermiyor, zehirli madde ve kimyasal kalıntı bırakmıyor. En önemlisi ise diğer bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelliyor." diye konuştu.

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