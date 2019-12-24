Çocuklarda saldırganlığın sebebi vitamin eksikliği olabilir

İSTANBUL (AA) - Yenilikçi sağlık ürünleri üreten ve geliştiren Vitabiotics, Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada vitamin eksikliği olan çocukların daha sinirli ve saldırgan tavırlar sergilediğinin ortaya çıktığını duyurdu.

Vitabiotics Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi, gelişim çağındaki çocukların vitamin, mineral ve omega-3 yağ asidi oranlarının çocukların davranışları üzerindeki etkilerini araştırdı.

Araştırmaya göre, vitamin eksikliği olan çocukların daha sinirli ve saldırgan tavırlar sergilediği gözlendi.

Türkiye Beslenme Rehberi raporuna göre, folik asit, A ve D vitaminleri, demir, iyot ve çinko mineralleri başta olmak üzere birçok esansiyel vitamin ve mineral alımı günlük gereksinimi karşılayamıyor.

Araştırmalar, özellikle ergenlik dönemindeki çocukların kahvaltıyı atladıklarını, yüksek kalorili, yağlı ve şekerli besin tükettiklerini gösteriyor. Sağlıklı beslenen gençlerin oranı sadece yüzde 7. Bu nedenle testlerde vitamin ve mineral eksiklikleri ortaya çıkıyor ve uzmanlar, bu eksikliği takviye besinlerle gidermeyi öneriyor.