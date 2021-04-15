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Coinbase halka arz oldu | Halka arz sonrası değerinde rekor yükseliş! Coinbase ne kadar oldu?

15.04.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin en büyük kripto para borsası olarak bilinen Coinbase halka arz oldu. Bu olay dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Halka arz, uluslararası dev yatırım bankası Goldman Sachs öncülüğünde gerçekleşti. Peki Coinbase değeri ne kadar? İşte uzmanların kripto para piyasaları için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen olay ve Coinbase değeri hakkında detaylar...

Coinbase halka arz oldu | Halka arz sonrası değerinde rekor yükseliş! Coinbase ne kadar oldu?

Dünyanın ilk kripto para borsası halka açıldı. ABD'nin en büyük kripto para borsası olmasıyla bilinen Coinbase halka arz oldu. Halka arz, uluslararası dev yatırım bankası Goldman Sachs öncülüğünde gerçekleşti. Peki Coinbase değeri ne kadar?

COİNBASE HALKA ARZ OLDU, COİNBASE DEĞERİ NE KADAR?

Coinbase'in halka arzının lider bankası Goldman Sachs oldu. Coinbase'in halka arzı hem sermaye hem de kripto para piyasaları için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Şirkete biçilmiş olan değer 95 milyar dolar fakat belirlenen fiyat bunun oldukça altında oldu. Hisse başına fiyat 250 dolar olarak belirlendi fakat halka açıldığı andan itibaren 360 dolardan işlem gören Coinbase hisseleri, şirketin piyasa degerini de beklentiler paralelinde 95 milyar dolara yükseltti.

Coinbase, ilk çeyrek gelirinde dokuz kat artış yakalayarak 1.8 milyar dolarlık bir rakama ulaşmıştı. Firmanın piyasa değeri bu haliyle dahi konvansiyonel borsaların piyasa değerlerini solluyor.

COİNBASE'İN NE KADAR KULLANICISI VAR?

Coinbase piyasa değeri Nasdaq Inc. ve New York'un ana şirketi Intercontinental Exchange'in (ICE) toplam değerinin 1.5 katı. Bitcoin'in doğuşuyla beraber 10 seneyi aşkın bir süre önce kurulan Coinbase'in şu anda 56 milyon kullanıcısı bulunuyor.

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