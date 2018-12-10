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Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'la çok sayıda ürüne yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi getirildi.

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi

Bazı ürünlerin Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılacak ithalatına yüzde 10-30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek karar, televizyonlar, oyuncaklar, PVC boru, banyo tefriş malzemeleri, su depoları, kapı-pencere montaj elemanları, kablolar, kağıt-karton malzeme, mermer ve granit, prefabrik yapı elemanları, tuhafiye malzemeleri, inşaat aksamı, sandviç panelleri kapsıyor.

Karara göre, kapsam dahilindeki ürünlerin, genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubu, en az gelişmiş ülkeler, gelişme yolundaki ülkeler ile diğer ülkelerden yapılacak ithalatına yüzde 10 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak.

Bugün itibarıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş ve yüklemesi yapılmış bu kapsamdaki eşya, 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi tescili veya özet beyanın verilmesi halinde, karar hükümlerinden muaf olacak. KAYNAK:REUTERS

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kağıt a ek zam mı ? yuh ama
haramzadelerin masrafları nasıl çıkacak
sanki yerli üretimimiz var.ithal ürüne ek gümrük vergisiymiş.peeehhh
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