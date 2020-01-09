Çoruh Nehri'ndeki barajlardan ülke ekonomisine 6 milyar 869 milyon liralık katkı

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek hizmete alınan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarında bugüne kadar 29 milyar 868 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine 6 milyar 869 milyon liralık katkı sağlandı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Çoruh Havzası Projeleri" kapsamında kentin barajlar şehri haline geldiğini söyledi. Çoruh Nehri üzerindeki büyük projelerden Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajların tamamlanarak işletmeye alındığını anımsatan Doruk, inşaatı tüm hızıyla devam eden Yusufeli Barajı'nın ise hedeflenen sürede tamamlanarak işletmeye alınacağını söyledi. Dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen Çoruh üzerinde inşa edilen barajların ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlandığını anlatan Doruk, "Çoruh'un altın gerdanlıkları olarak adlandırılan bu baraj ve HES'lerden bugüne kadar 29 milyar 868 milyon kilovatsaat enerji üretildi. Bunun ekonomik karşılığı ise 1 Ocak 2020 itibarıyla 6 milyar 869 milyon 653 bin lira. 2019 yılında da işletmedeki Muratlı, Deriner, Artvin ve Borçka barajlarında toplamda 3 milyar 722 milyon 895 bin kilovatsaat enerji üretilerek 856 milyon 265 bin lira gelir elde edildi." dedi.

Doruk, barajların ülke ekonomisine katkısının yanında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına önem arz ettiğini dile getirdi. - Yıllık en yüksek üretim Türkiye'nin en büyük barajı Deriner'de Doruk, sınıfında temelden 249 metre yüksekliği ile dünyanın 6'ncı, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı'nın teknik özellikleriyle mühendislik harikası bir yapı olarak uluslararası düzeyde birçok ödül aldığını vurguladı. Vali Doruk, Deriner Barajının 1 milyar 969 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirterek "2012 yılın sonunda işletmeye alınan bu barajımızdan 1 Ocak 2020 tarihine kadar 10 milyar 355 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapılarak 2 milyar 381 milyon lira gelir elde edildi. 2019'da da 1 milyar 684 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle 387 milyon 548 bin lira milli ekonomiye katkı sağladı. İşletmedeki barajlar arasında en fazla üretim Deriner Barajı'nda." dedi. - Muratlı Barajı'ndan 15 yılda 1 milyar 329 milyon liralık katma değer Çoruh Nehri'ndeki ilk baraj olan Muratlı Barajı'nın 2005 yılında hizmete alındığını anımsatan Doruk, "Çoruh'a takılan ilk gerdanlık Muratlı. Bu barajımız temelden 49 metre yüksekliği ve 74 milyon 80 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip. Bugüne kadar 5 milyar 788 milyon kilovatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine 1 milyar 329 milyon liralık katma değer sağladı. Geçtiğimiz yıl ise ürettiği 371 milyon 548 bin kilovatsaat enerji üretti. Bunun ekonomik karşılığı ise 85 milyon 456 lira." diye konuştu.