Çorum'un 70 yıllık rüyası gerçek oluyor

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da, adını yol üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de sarp kayalıklar ile uçurum arasındaki kara yolunda yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen dev tünellerde 780 metrelik ilerleme sağlandı.

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlamasının yanı sıra Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında bir yıl önce başlayan çalışmalar devam ediyor.

Büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 409, bin 197 ve bin 578 metre olmak üzere üç tünel yapılacak.

T1, T2 ve T3 adıyla üç ayrı tünelin inşa edildiği bölgede bugüne kadar 780 metrelik ilerleme sağlandı. Ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğü bölgede tüneller arasında geçişi sağlayacak menfez inşaatları da sürüyor.