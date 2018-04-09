Çorum ve Yozgat fabrikaları bugün ihaleye çıkıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikaları'nın nihai pazarlık görüşmelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada Çorum Şeker Fabrikası nihai görüşmesinin bugün 14:30'da, Yozgat Şeker Fabrikası nihai görüşmesinin ise 15:30'da olacağı belirtildi.

Geçen hafta Cuma günü de iki ihale sonuçlandırılmıştı. Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi için açılan ihalede en yüksek teklifi 330 milyon lira ila Tutgu Gıda Turizm AŞ verdi.

Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi için açılan ihalede ise en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek-İçecek vermişti.

ÖİB Şubat ayında 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihaleye çıkmış ve bu karar başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere çeşitli kesimlerin tepkisine neden olmuştu.

İhalede tüm tekliflerin bu ay alınması planlanıyor.

Öte yandan Ankara - Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, geçen hafta özelleştirilen iki şeker fabrikası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlediği bir basın toplantısında özelleştirmeyi eleştiren Gök, "Bor ve Kırşehir fabrikaları 409 milyon TL ucuza satıldı" dedi.