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Çorum ve Yozgat fabrikaları bugün ihaleye çıkıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

Bor ve Kırşehir şeker fabrikalarının ardından bugün, Çorum ve Yozgat fabrikaları için ihale yapılacak. Özelleştirme İdaresi duyuruyu beş saat önce yaptı.

Çorum ve Yozgat fabrikaları bugün ihaleye çıkıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikaları'nın nihai pazarlık görüşmelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada Çorum Şeker Fabrikası nihai görüşmesinin bugün 14:30'da, Yozgat Şeker Fabrikası nihai görüşmesinin ise 15:30'da olacağı belirtildi.

Geçen hafta Cuma günü de iki ihale sonuçlandırılmıştı. Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi için açılan ihalede en yüksek teklifi 330 milyon lira ila Tutgu Gıda Turizm AŞ verdi.

Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi için açılan ihalede ise en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek-İçecek vermişti.

ÖİB Şubat ayında 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihaleye çıkmış ve bu karar başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere çeşitli kesimlerin tepkisine neden olmuştu.

İhalede tüm tekliflerin bu ay alınması planlanıyor.

Öte yandan Ankara - Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, geçen hafta özelleştirilen iki şeker fabrikası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlediği bir basın toplantısında özelleştirmeyi eleştiren Gök, "Bor ve Kırşehir fabrikaları 409 milyon TL ucuza satıldı" dedi.

Bor Şeker Fabrikası'nın 2011 yılında 129,9 milyon dolara satıldığını hatırlatan Gök, "Şimdi 83 milyon dolar. Kırşehir fabrikası 2011'de 81 milyon 743 bin dolardı, bugün 59 milyon dolara düştü. Toplamda TL cinsinden 409 milyon lira daha düşük fiyata satıldı." eleştirisinde bulundu.

seker-gelir

İhale dururularının birkaç saat öncesinden yapılmasını da eleştiren İsa Gök, "Nasıl bir oyun oynanıyor ki saat 11.00'de ihale duyurusu yapılıyor, saat dörtte ihale. Bugün saat dokuzda duyuru, saat ikide ihale. Yoksa birileri önceden biliyor da ihalelere tepki göstereceklere mi söylenmiyor" dedi.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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