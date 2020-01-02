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  4. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2 yılda tamamlanması planlanıyor

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2 yılda tamamlanması planlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2 yılda tamamlanması planlanıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 2 pisti ve alt yapısı tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2 yılda bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ilk meclis toplantısı Adanalıoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık eden Gültak, havalimanının, Mersin ve Akdeniz açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Havalimanının 2 pisti ve alt yapısı bitti, sadece üst yapısı kaldı. Büyük firmaların da bu işe talip olduğunu duydum. İhalesi açıldığı anda Türkiye ve dışarıdan büyük firmalar 'yaparız' diyorlar. İki yılda havalimanı bitecek inşallah. Çukurova Bölgesel Havalimanı, yapımı bittiği anda İstanbul Havalimanı'ndan sonra ülkemizin ikinci büyük havalimanı olacak. Bu hem turizmi hem de çiftçilerimizi olumlu etkileyecek."

Gültak, havalimanı sayesinde bölgede üretilen ürünlerin, uçak kargo ile Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesine gönderilebileceğini ifade etti.

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mersin

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