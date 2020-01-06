FİNANS
  4. Çukurova'da 262 bin dekar alan suya kavuşacak

Çukurova'da 262 bin dekar alan suya kavuşacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "İmamoğlu Sulamaları 4. Kısım işinin tamamlanması ile 261 bin 920 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Bununla birlikte 21 köy arazisindeki 280 bin dekar sahanın toplulaştırması yapılacak"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Adana'da yapımı devam eden İmamoğlu Sulamaları 4. Kısım çalışmalarının tamamlanması ile 261 bin 920 dekar tarım alanının sulanabileceğini ve 280 bin dekar köy arazisinin de toplulaştırılacağını belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin tarımsal üretiminin lokomotifi konumundaki Çukurova'da son yıllardaki en önemli projeler arasında yer alan Yedigöze Sulamaları kapsamındaki İmamoğlu Sulamaları 4. kısmında çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Aydın, "İmamoğlu Sulamaları 4. Kısım işinin tamamlanması ile 261 bin 920 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Bununla birlikte 21 köy arazisindeki 280 bin dekar sahanın toplulaştırması yapılacak." ifadesini kullandı.

Projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 19'a ulaştığının altını çizen Aydın, 161 bin 700 dekarlık sahada inşaat işlerinin tamamen bitirilerek 2020 yılı sulama sezonuna hazır hale getirileceğini ve 31 bin 530 dekar sahanın sulamaya açılmasının amaçlandığını kaydetti.

Aydın, toplulaştırma işlerinde toplam 9 köyde 3. askı işleminin tamamlandığını, 8 köyde yer teslim işlemlerinin bitirilerek tapu tescil işlemlerine başlandığını, ağustos ayı sonunda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının hedeflediklerini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verimin hem de yörede ürün çeşitliliğinin artacağını aktaran Aydın, 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 103 milyon gelir artışı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklamasıSanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması
1 ayda 30 lira arttı! Kuyumcular tedirgin1 ayda 30 lira arttı! Kuyumcular tedirgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana DSİ

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Altın fiyatlarında rekor!

Altın fiyatlarında rekor!

Cep telefonu alacaklar dikkat! Yönetmelik değişti

Cep telefonu alacaklar dikkat! Yönetmelik değişti

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’daki 5 yıldızlı ünlü otele icra şoku

Antalya’daki 5 yıldızlı ünlü otele icra şoku

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Altın 1 ayda 30 lira arttı! Fiyatlardaki yükseliş kuyumcuları tedirgin etti

1 ayda 30 lira arttı! Kuyumcular tedirgin

İstanbul’un araç sayısı 21 ilin nüfusu kadar

İstanbul’un araç sayısı 21 ilin nüfusu kadar

TürkAkım 8 Ocak'ta resmi açılışla birlikte gaz akışı resmen başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açacak

TürkAkım 8 Ocak’taki açılışı bekliyor

TürkAkım 8 Ocak’taki açılışı bekliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.