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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar/TL kuru hakkında açıklama!

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2021 11:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar/TL kuru hakkında açıklama!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, piyasalardaki duruma ve Varlık Barışı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

'DOLAR SATIN DEMEDİ'

CNN TÜRK canlı yayın konuğu olan Yiğit Bulut'un açıklamaları şöyle:

7.5 milyar dolarlık satış devam etti. Yurtdışından talep gelmesine rağmen vatandaş döviz satmaya devam etti. Ekranlardan bakıyorum. Piyasalardaki durumu görüyorum. İç satış oldu. İçerideki yerleşiklerin satış yaptığını görebiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Elinizdeki sistem dışı varlıkları sisteme sokun" dedi, "Dolar satın" demedi. "Varlık Barışı'ndan yararlanın" dedi.

VARLIK BARIŞI

Varlık Barışı yurt içindeki varlıkların da finansal sisteme katılmasını kapsıyor. Varlık Barışı ilk çıktığında yüzde 2 vergi vardı o da kaldırıldı. Şu anda yüzde 0 vergiyle Varlık Barışı'ndan faydalanmak mümkün.

Uluslararası olarak speküle etmek isteyen sermaye var. Spekülasyon içinde manipülasyon yapmak isteyen sermaye var. Bunu sermayeden saymıyorum. Bunun dışında Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen ve araştırmalar yapan özellikle Çinli, Japon ve Uzak Doğulu firmalar var. Çok büyük bir Çin firması Türkiye'ye fabrika kuruyor ve üretime başlayacak. Cep telefonuyla ilgili. Bunun gibi birçok kurulmak istenen fabrika var. Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var. İş gücü, mühendis, Türk insanı genç. Türkiye'den ürettiğiniz malı Avrupa'ya ulaştırmak diğer ülkelere göre çok kolay.

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"TÜRKİYE YATIRIM ÜSSÜ OLUYOR"

Sıcak parayı tartışıyoruz ama Türkiye yatırım üssü oluyor. Fabrikalar kuruluyor ve istihdam sağlayacak. Yurtdışı yayını takip ettim. Yurtdışı yayınlarda herkesin kafası karışık. ABD'de 10 yıllık faizleri geri çekilmeye başlandı ama ne kadar sürecek? Önümüzdeki süreçte neyin değerli olacağı tartışılıyor. Euro, dolar, tarım arazisi, su... hangisi değerli olur? Spekülasyonlar sönmeye başladı, sönüyor. MB başkanı toplantı yaptı. Bankacıların objektif görüşü MB Başkanı'nın çok ciddi anlamda kendilerini memnun ettiği ve konuya çok ciddi anlamda vakıf olduğu yönünde.

TL varlıklar dolar bazında çok ucuz. Fonların büyük alımlara geçeceğini görebiliriz. Ciddi anlamda Türkiye'nin kısa vadede piyasalarda işini kolaylaştırıyor. Olağanüstü toplantı yapılacak diye başlık atıyorlar. Olağanüstü toplantı yapılmayacak. Normal toplantılar devam edecek. 15 Nisan'daki toplantı yapılana kadar ABD'deki faizin geri çekilmenin hızlandığını görürsek Türkiye'nin elinin güçlendiğini göreceğiz. Piyasalardaki sakinleşmenin artacağını göreceğiz.

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"ESKİ SİSTEM YOK ARTIK"

Basına bakıyorum bir bölümü sürekli spekülasyon yapıyor. Kabine değişikliği diye. Eski parlamenter sistemdeydi. Yeni sistemde çok daha hızlı işleyen sistemler var. Kabine değişikliği kararnameler yazılarak Resmi Gazete'ye gidiyor ve ertesi gün bakanlar görevine başlıyor. Bunlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getirdiği yeni kurallar. Gayet normal her şey yolunda ilerliyor. Görevler gelir geçer. Kabine de değişebilir, kararname yazar gönderir, kabine değişmiştir. Gündüz de değiştiğini görürsünüz. Başbakan Cumhurbaşkanı'ndan randevu ister, her yer canlı yayın aracıdır. Sonra geri döner, Cumhurbaşkanı çizmişse değiştirir. Eski sistem yok artık.

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