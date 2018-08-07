Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Döviz kurunun son günlerde yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde altın ve döviz bozdurma çağrısı yapmış, vatandaşları TL’ye geçme, ekonomiye destek olmaya davet etmişti. Cumhurbaşkanının bu çağrısına AK Parti’den önce cevap MHP’den geldi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve beraberindeki KOMİAD Başkanı Doğan Ak, kuyumcuya giderek altın bozdurdu, Askıda Ekmek projesine katkı sundu.MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve KOMİAD Başkanı Doğan Ak, önce fırına giderek ‘askıda ekmek’ kampanyası kapsamında 300 ekmek alarak kampanyaya katkıda bulundu. Ardından ise kuyumcuya giderek 15 çeyrek altın, 54 gram altın ve 3 bilezik bozdurdu. Karşılığında 14 bin 560 TL aldı.

“BU TALİMAT UYGULANMALI”

Kuyumcuda açıklamalarda bulunan KOMİAD Başkanı Doğan Ak, “Bugün burada devletimizin ekonomik savaşta yapılan çağrı üzerine biriktirdiğimiz altınlarımızı ekonomi adına piyasaya sunduk. Bu konuda KOMİAD olarak herkese destek olma çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, şunları söyledi:“Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yastık altındaki altınları bozdurun çağrısıyla biz de MHP olarak biriktirdiğimiz altınları bozdurmaya geldik. Biz ekonomik savaşta da devletimizin yanındayız. Herkes Cumhurbaşkanının bu talimatını uygulamalı. Ekonomik savaşın verildiği bu günlerde herkes taşın altına elini koymalı” Kaynak: MHP, yastık altındaki altınları bozdurdu.