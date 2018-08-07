FİNANS

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı altın ve döviz bozdurma çağrısının ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü döviz bürosuna giderek 15 çeyrek altın, 54 gram altın ve 3 bilezik bozdurdu.

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Döviz kurunun son günlerde yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde altın ve döviz bozdurma çağrısı yapmış, vatandaşları TL’ye geçme, ekonomiye destek olmaya davet etmişti. Cumhurbaşkanının bu çağrısına AK Parti’den önce cevap MHP’den geldi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve beraberindeki KOMİAD Başkanı Doğan Ak, kuyumcuya giderek altın bozdurdu, Askıda Ekmek projesine katkı sundu.MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve KOMİAD Başkanı Doğan Ak, önce fırına giderek ‘askıda ekmek’ kampanyası kapsamında 300 ekmek alarak kampanyaya katkıda bulundu. Ardından ise kuyumcuya giderek 15 çeyrek altın, 54 gram altın ve 3 bilezik bozdurdu. Karşılığında 14 bin 560 TL aldı.

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldiDolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

“BU TALİMAT UYGULANMALI”

Kuyumcuda açıklamalarda bulunan KOMİAD Başkanı Doğan Ak, “Bugün burada devletimizin ekonomik savaşta yapılan çağrı üzerine biriktirdiğimiz altınlarımızı ekonomi adına piyasaya sunduk. Bu konuda KOMİAD olarak herkese destek olma çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, şunları söyledi:“Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yastık altındaki altınları bozdurun çağrısıyla biz de MHP olarak biriktirdiğimiz altınları bozdurmaya geldik. Biz ekonomik savaşta da devletimizin yanındayız. Herkes Cumhurbaşkanının bu talimatını uygulamalı. Ekonomik savaşın verildiği bu günlerde herkes taşın altına elini koymalı” Kaynak: MHP, yastık altındaki altınları bozdurdu.

mhp-altin1

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mhp Altın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrı

En Çok Okunan Haberler

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

İşsizlik maaşına yeni düzenleme! Eksik güne maaş ödenecek

İşsizlik maaşına yeni düzenleme! Eksik güne maaş ödenecek

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağaoğlu'ndan 'iflas' söylentilerine yanıt!

Ağaoğlu'ndan 'iflas' söylentilerine yanıt!

Dünyada sadece Bursa'da yetişiyor! Bir çok ülkeye ihraç ediliyor

Dünyada sadece Bursa'da yetişiyor! Bir çok ülkeye ihraç ediliyor

Çılgın proje'de ilk adım atılacak, dev proje hizmete girecek

Çılgın proje'de ilk adım atılacak, dev proje hizmete girecek

150 bin emekliye müjde! Onlara da bayram ikramiyesi verilecek

150 bin emekliye müjde! Onlara da bayram ikramiyesi verilecek

10 yıllık tahvil faizi rekora koşuyor

10 yıllık tahvil faizi rekora koşuyor

Starbucks'tan bitcoin açıklaması

Starbucks'tan bitcoin açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.