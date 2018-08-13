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Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Bolu’da dövizde yaşanan dalgalanmalara tepki gösteen vatandaşlar, sabah saatlerinde ellerindeki dolarları bozdurmak için geldikleri döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdular. Benzer şekilde, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş gibi illerde de çok sayıda kişi, ellerindeki dövizleri bozdurmak için harekete geçti. İstanbul'da 300 iş insanı 3 milyon dolar bozdurdu.

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında piyasalarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara vatandaşların tepkisi sürüyor. Dolar kuru üzerinen Türkiye'ye yapılan baskılara tepki gösteren Bolu halkı da sabah saatlerinde dövüz bürolarına akın ederek ellerindeki Dolarları bozdurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek veren Bolulular, döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna erken saatlerde akın eden vatandaşlar, döviz birikimlerini Türk Lirası’na çevirmek için dakikalarca bekledi. Vatandaşlardan kimi birikimini kimi de umre ziyareti için biriktirdiği dolarlarını Türk Lirasına çevirdi.

UMRE PARASINI TÜRK LİRASINA ÇEVİRDİ

Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen vatandaşlar, bunun bir milli dava olduğunu söyleyerek doları olanları bozdurmaya davet ettile. Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine döviz bürosuna geldiğini ifade eden Çetin Özkoç isimli bir vatandaş ise “Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye’nin menfaati için bozduracağım” dedi.

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300 İŞ ADAMI 3 MİLYON DOLARI TL’YE ÇEVİRDİ

Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizleri bozdurun çağrısına uyarak ellerindeki 3 milyon dolarıTL’ye çevirdi.

Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği üyeleri Taksim Meydanı’nda bir araya gelerek 3 milyon dolar bozdurdu. Basın açıklaması yapan TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu, "TÜMKİAD olarak, yeni Türkiye’nin yeni iş derneği olarak biz hep şu sözle, Türkiye’nin geleceğinde var olacağımızı söylemiştik.

Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız demiştik. Cumhurbaşkanımızın Trabzon’da yaptığı açıklamadan sonra Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği olarak 300 üyeyle birlikte 3 milyon dolarımızı bozdurup ülkemize bir mesaj vermek istiyoruz. Bize dolar değil vatan lazım. Biz bu toprakları Çanakkele’de kan dökerek kazandık. Ne mezurayla ne gazete kupürüyle bu toprakları kazanmadık. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz. Onlar rahat uyusunlar, onlar darbeye karşı dik durdular. Şimdi asıl savaş ekonomide var. Buradan sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasına sesleniyorum. Meydanlara inin. Biz meydanlardayız. Dolar bozduruyoruz, dolara hayır diyoruz. Bize dolar değil, vatan lazım. Çocuklarımızın geleceği, milletimizin geleceği için dolarlarınızı bozdurun’’ ifadelerini kullandı.

GELECEĞİMİZ DOLARDAN DEĞERLİ

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Türkiye'nin, güçlü ve dinamik ekonomisi ve milli duruşu ile kendisine yönelik saldırıların üstesinden geleceğini belirterek, "Ülkemiz ve geleceğimiz dolardan değerlidir. Müteahhitlerimizden ellerindeki dövizlerini bozdurmalarını, ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını önemle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tellioğlu, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin yaptırım kararlarının döviz kurlarında yarattığı hareketliliğin geçici ekonomik spekülasyonlara sebep olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin güçlü ve dinamik ekonomisi ile milli duruşunun ekonomik saldırıların üstesinden geleceğine işaret eden Tellioğlu, "Üyelerimize çağrı yapıyoruz. Ülkemiz ve geleceğimiz dolardan değerlidir. Müteahhitlerimizden ellerindeki dövizlerini bozdurmalarını, ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını önemle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tellioğlu, dolar kuru üzerinden ABD'nin Türkiye ekonomisini baskı altına alma çabalarını şiddetle kınadıklarını ifade ederek, inşaat sektörü olarak ülke ve millet için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi yaklaşımını da desteklediklerini belirten Tellioğlu, "Bütün bu söylemlerin başarıyla uygulanmasının yolu, reel sektörün gerçek temsilcisi sivil toplum örgütlerinin sesine güçlü bir şekilde kulak verilmesiyle mümkün olacaktır." açıklamasında bulundu.

500 DOLAR BOZDURANA PİKNİK TÜPÜ BEDAVA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir esnaf 500 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere piknik tüpünü ücretsiz veriyor.

Afşin ilçesinde tüp bayisi işleten Recep Doğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek olmak amacıyla 500 dolar bozdurup makbuzunu gösteren vatandaşlara piknik tüpü hediye ediyor.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın yastık altındaki döviz ve altınları bozdurup Türk Lirası'na çevrilmesi çağrısı üzerine kendisinin de bir kampanya başlattığını söyledi.

Günün birlik ve beraberlik içerisinde ülkeye ve ekonomiye sahip çıkma günü olduğunu anlatan Doğan, "Dolar bozdurma kampanyasını teşvik etmek için başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 500 dolar bozdurup makbuzunu getiren vatandaşlarımıza piknik tüpünü bedava dağıtacağız. Amacımız, ülkemize sahip çıkmak." dedi. AA-İHA

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Okuyucu Yorumları 73 yorum
Çağrıdan dolayı değil bence arttığı için. Reklam.
Zaten el konacaktı bozdurmasalar
@serkanakdeniz_2018 kim ne zaman el koymuş vatandaşın parasına nerden nasıl geldigi belli ise uydurma bir yerinden
savcılar göreve alın bu gibileri
300 iş adamının 3 milyon doları mı var bilalin tek 100 milyon dolarcıkları var :) oda bir şey mi
bu durum vahimdir, cari açık böylemi kapatılacak, ithalat bağımlısı olan basiretsiz ve omurgasız din istismarcısı AKMHP nin kriz politikası bu mudur?
300 iş adamı 3 milyon yani adam başı 10 bin bozdurmus. 10 bin onlar için akşam yemeği parası
@muratalibilkay önce haberi doğru oku
Dolar 7 tl olunca mı bozduruyorsunuz. kar marjı arttı.bedelli için rekor başvuru gelmiş.hani her Türk asker doğardı? Gerçekten halkımız çok dürüst.İnandık...
iyi seviyeye çıktı diye bozduruyor olmasınlar!!!
Daha artmayacağını anladılar herhalde, bugüne kadar neden beklemişler 7 lira olmasını mı
He he bozdurdular dolarda 1TL ye düştü
Doları olanlar bozduruyor, herkes şimdi yalakalık yapacak,Cumhurbaşkanı 2 yıldır dolar almayın diyor,ne diye aldın o zaman,
ettikleri karı almak için bozduruyorlar dolarları.
İŞTE DİRİLİŞ BUDUR, KAHROLSUN EMPERYALİST ABD
Konusuyor artiyor, başlık vatandaşlar döviz bürolarına akın ediyor ama yine yukseliyor. Elle tutulur makro ekonomik akut tedbirler alınmadan konuşsan ne koşsan ne.. Bir dış güç yaratılmış gölge boksu yapıyor halk perişan.. Tehdit et konuş ne fayda
Daha oncede dolar almayin dedi çobaniniz yine aldiniz yine kar edip satiyosunuz ve kahramanca karsilaniyosunuz halen bu millet işgal basta olmak uzere her turlu azabi cekmeye mustehak para benim istedim gibi degerlendiririm diye bilen yok koyunsunuz cobaniniz demeden akliniza gelmio degil mi illaha durtulmeniz lazim yazik
doların en üst seviyesinde bozdurup kar elde ettiler.
siyasilerde bozdursada görsek dekontlari
300 işadamı 3 milyon dolar... kişi başı 1000 dolar yapıyor.isadamlarinda da para yokmuş yada kıytırık göstermelik show yapmışlar
@saksu_1978 300*1000=300 bin dolar yapar. Doğrusu kişi başı 10 bin dolar ama yine de bişey değil tabii.
Yav arkadaşlar halkın elindeki dolarla bu dolar kurunun düşeceğini düşünüyorsanız büyük aptallık ediyorsunuz. Asıl paralar büyük şirketlerde, onların olaya el atması gerekiyor, yurtdışına kaçırılan dövizler geri getirilmeli, yandaşlar hesaplarını TL'ye çevirmeli. Bu işi yine AKP nin beslediği milyar dolarlar kazanan godomanlar çözecek, tabi çözmek isterlerse?
Vatandas iyi niyetli ama bu Devede kulak..Esas meblağı Elinde bulunduran kesim tutuyordur, bozdurmaz.Ayrıca boş boş beslediğimiz, ülkenin vergilerini emen suriyelilere bi çözüm bulunmalı..
bozdurmayınnn bozdurmayınn adamların ekmeyine daha çokk yağğ sürüyorsunuz
başkan millete çağrı yapacağına çıksın desin'ki ben ve millet vekillerim bakanlarım 1 yıllığına devletten maaş almayacağız;milletin tırnağıyla alın teriyle biriktirdiği üç beş kuruşundan ne istiyorsunuz;hadi buyurun görelim vatan sevginizi hadi.Bu arada berat canı al bakanlıktan bak gör dolar nasıl düşüyor.
Kar ettikleri icin bozdurmasinlar.
3 milyon dolar mı ? şaka mı çözüm bu mu. Artışın papaz yüzünden çıktığını zannedenlerin çözümü de piknik tüp olur
Dolar 15 lira oldugunda keske bozmasaydim diyeceksiniz.
NEDENSE HİÇ BİR SİYASİ AMERİKAN MALLARINI BOYKOT ETMEKTEN BAHSEDEMİYOR. HALA ŞİRİN GÖZÜKME ÇABALARI VAR GİBİ. HALBUKİ SIRF SIGARA ŞİRKETLERİ BİLE TURUMP I DİZE GETİREBİLİR
kilis te ki döviz büroları bozmuyor.. buradan yetkililere seslenelim...
Onlar döviz almaya koşmuşlardır....
vatan için döviz bozdurmalarını cani gönülden destekleyip kutluyorum yalnız sosyal medyada şaklabanlık yapan üç beş zavallı ne yaptığınızı sanıyorsunuz dolar yakmalar 500 dolara bir piknik tüpü dolar bozdurana 1 ekmek biz bukadarmı düştükki böyle ucuz promosyonlar dağıtır oldunuz biz yüce türk milletiyiz atatürkün yetiştirdiği nesilleririz varsa dolarımız reklamsız bozdurup otururuz aşşağıya bırakın komediyi hep bir olup vatanımıza sahip çıkalım parti gözetmeksizin alevisi sünnisi lazı çerkezi kürdü kardeşce tıpkı çanakkaledeki gibi
dolar bozdurdularda zarar mi ettiler 3 katladilar paralarini sonra adi protesto oldu komikk
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN SECIMDE ACIKLADIGI MAL VARLIGINDA 360000 DOLARI VARDI KENDILERI DOLARLARINI BOZDURDUMU ACABA
kimse şu soruyu sormuyor. ya bu dolar bozduranlar madem bu kadar milliyetçisiniz neden bu zamana kadar elinde dolar vardı. bizdeki milliyetçilik sahte. lafta mangalda kül bırakmayız. peh
yuksekken bozdur o zaman devlet vdolar bozduranlara el atacak bozdurma 3 TL diyecek kaç kişi bozdurur görelim dolarım olsa bende 7 bozdururum 3 TL bozdurun gerisini devletime hibe edin. vatan aşkı budur keşke dolarım olsa ülkeme hibe ederdim..
3 milyon dolardan den bi iş çıkmaz. milyar dolara ulaşması gerek.
Vatandaş "kazanabileceğim kadar kazandım düşerse kaybetmeyeyim, ne alsam kar" diye bozdurmuştur. Reklam kokan hareketler bunlar. Dolar 7.50 olduğunda "keşke bozdurmasaydık" diyen kesim bu..
Eski kurdan vereydiniz ya la!
tabi canım sizi bedelli askerlikte rekor başvuruda biliriz
BAŞKANIMIZ KENDİ DOLAR HESAPLARINI MAN ADASINA GİDEN GELEN SWIFT TUTARLARINI BİR TL YE ÇEVİRSİN. BEN DE SÖZ GİDİP ELİMDEKİ 100 DOLARI BOZDURACAĞIM
tepki satışı değil kar satışı bunlar.
doları yasaklayın.yurt dışından gelenlerde sınır kapılarında dövizini türk lirasına çevirsin.bak ekonomi nasıl canlanıyor
Bu rakamlardan dolar satan karlı çıkar..fiyat hacimsiz yükseliyor küçük hacimlerle fiyat tescil ettiriliyor..bir yönde yükseliş suni. trend bir geriye dönsün yoğun satışlar başlasın 5 Tl ye alıcı bulamazsınız.döviz bürosuna gidin alış yapmıyoruz derler.
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