Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı.

TÜRKAKIM ile doğal gaz bizim üzerimizden Avrupaya gidecek.

100 bin konut TOKİ ile inşa edeceğiz. Öyle konutlarımız var ki yangın çıksa itfaiye giremiyor. Bunları erişebilir hale getirmemiz lazım. 2020 yılını erişebilirlik yılı olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum. Hayırlı olsun.

Ailesi olmayan çocuklara sahip çıkmayı doğru buluyorum. Sadece kamu görevlilerin gözetiminde çocuk yetiştirilmesi yeterli olmuyor. Yurt tipi binaları terk ederek aile yaşamı süreceği yeni ortamlara geçtik.

6 bine yakın koruyucu aile 7 bin 200'e yakın çocuğumuza sahip çıkıyor. Devlet gerektiğinde devlet baba gerektiğinde devlet baba. Anadolu demişiz. Devlet baba, devlet ana vatandaşlarımızın her zaman yakında. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hizmetleri yaygın ve güçlü şekilde devam edeceğiz.

2020 yılının erişebilirlik yılı ilan edilmesinde fayda görüyorum, hayırlı olsun.

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