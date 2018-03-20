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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlıyoruz

20 Mart 2018 15:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlıyoruz. Santralin temelini çok yakında değerli dostum Sayın Putin ile beraber atmayı planlıyoruz'dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlıyoruz

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"ne katıldı.

 

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

 

- 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak. Doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64.5 milyona çıkacak. Şimdiden tüm hizmetlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu başarıların altında imzası olan Enerji Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere tüm kurumumuza ve dağıtım şirketlerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

 

- Doğalgaz kaynakları noktasında toplam yatırım miktarı yaklaşık 172 milyar lirayı buluyor. Bunun 41.3 milyar lirasını bizzat kamu yatırımları oluşturuyor. Doğalgaz sektöründe ise dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırım tutarı 11.2 milyar lirayı aşmıştır.

 

- Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını görüyoruz. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hattı gibi projeler bu amaçla geliştirildi. TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz.

 

- Bu hattın devamı niteliğindeki hattın da 2020 yılında devreye girmesini bekliyoruz. Türk Akımı, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz. 2017 senesinde görüldüğü üzere ülkemiz dünyada en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alıyor. Enerji talebi de buna göre artış kaydedecektir.

 

Akkuyu için tarih verdi

 

- Altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini çok yakında değerli dostum Sayın Putin ile birlikte atmayı planlıyoruz. Nitekim kendisi ile bu konuyu dün telefonda da görüşme fırsatım oldu. 

 

- Bu arada ülkemizin güvenlik hassasiyetinin başka yerlere kaymasından yararlanarak Ege ve Kıbrıs olmak üzere fırsatçılık yapmaya kalkanlara da izin vermedik

 

- Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj çalışmalarındaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Burada beraber adım atacağız, oradan çıkan ürünün miktarı nedir ne değildir bu da beraber.  Türkiye hem içeride hem dışarıda önüne çıkan engelleri birer birer aşarak 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor.

 

Afrin'de 3655 terörist etkisiz hale getirildi

 

- Bu ülke hem terörün her çeşidi ile mücadele edebilme kabiliyetine sahiptir; hem ekonomik büyümesini sürdürülebilecek hem de birliğini koruyup yüceltecek güce sahiptir. Son olarak Afrin'de elde ettiğimzi başarı bunun ispatlarından biridir. Son netice şu, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 655. Yurt içinde son 2 günde yapılan operasyonlarda da yine 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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Okuyucu Yorumları20 yorum
  • 15 Oy
    eyvah..."sevgili dostum putin"..!!!!
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  • 34 Oy
    Adnan Menderes i de ALİAĞA Rafinerisi için Kredi istediğinde ,bu isteği Geri çeviren ABD de Menderes bu kredi için SSCB (Rusya)ye ilettiğinde ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de Krediyi vereceğini söylediğinde Darbe ile devirmişlerdi bazı ahmaklar o günü "Demokrasi Bayramı" olarak kutlamışlardı o Ahmaklarda bir bakıma haklılar ABD nin bölgeye sürekli olarak getirdiği demokrasilerden biriydi o gün Aynı Dümeni Reis e de oynamaya çalıştılar ama bu kez; Millet Oynanan oyunların farkındaydı yinede dikkatli olmak gerek su uyur düşman uyumaz
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  • 8 Oy
    KANKA OLDUNUZ VALLA :d
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  • 18 Oy
    ulkemizin en buyuk harcamasi ithalati enerjiye yonelik. bu santral bizim icin cok gec kalinmis bir proje. artik komurle odunla enerji saglamak cok zor.
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  • 19 Oy
    Akp'den en çok nefret edenlerdenim. Ama su nükleerden vazgeçin, isterseniz 50 yıl daha iktidarda kalın. Bu kadar önemli aslında bu konu. Yazık etmeyin bu topraklara.
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  • 15 Oy
    Dunyanin cennet koselerinden bir tanesini nasil katledecekler hepberaber izleyecegiz, ama bu hainligi unutmayacagiz
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  • 7 Oy
    Köprü Japonya ile,nükleer Rusya ile diye diye her karışı sattılar elaleme...
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  • 6 Oy
    Bunak Trump’ a da dostum demiştiniz sn.CB.
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  • 3 Oy
    Burdan vatansever TÜRK evlatlarına sesleniyorum AKP den kimi gördünüz mesala BOP başkanı FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile el ele fotolarını TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan videosunu mesala cin aliyi gördünüz 2013 izmirde fetosun şiirini okurken ağladığı videoyu mesala bozoğlan gördünüz t.b.m.m de fetosu övüp kamer in üzerine yürüdüğü videoyu paylaşın altınada kim FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA yi övmüşse onla kasila kasila poz vermişse taaaaaaa deyin taaaaaaaaaaa
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  • 5 Oy
    Değerli Dostum Putin, Değerli Kardeşim Esad, Gönül dostumuz Sayın Gülen diyordunuz! Putin oldu bir ara Potin, Esad oldu Eset, Gülen oldu Fetö yine kandırmayalım!
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  • 5 Oy
    bütün gelişmiş ülkeler nükleer santrallerini birer birer kapatıp temiz , yenilenebilir ve ucuz enerjiye yönelirken biz tam tersini yapıp hiç bilgimizin olmadığı , sonrasında bırakacağı atıkları nasıl temizleyeceğimiz bilmeden çok tehlikeli bir işe kalkışıyoruz. üstelik ülkemiz çok ciddi fay hatlarının olduğu bir coğrafya da. enerji ihtiyacı elbette çok hayati ama bunları da göz ardı etmeyelim. tekrar tekrar düşünüp bunları göz önünde bulundurmakta fayda var.
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  • 4 Oy
    değerli dostu Putin, lafa bak....
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  • 5 Oy
    içimizdeki düşmanlar kudursun
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  • 3 Oy
    Bir zamanlar fetö ve Esad da dostundu sayın cumhuriyetimin başkanı putininde bize kötülüğü dokunmasın
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  • 1 Oy
    değerli dostunun silahları afrinden çıkıyor ama o ne olacak ?
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  • 3 Oy
    80 YENİ TERMİK SANTRAL 100 BİN ERKEN ÖLÜM DEMEKTİR Türkiye'de 80 yeni kömürlü termik santral planlandığını ve bundan oldukça kaygılandıklarını kaydeden Prof. Dr. Çalışır; "Eskisehir'de yapılacak bir termik santralin oluşturacağı hava kirliliği zaten kirli olan Ankara'ya ulaşır ve önemli hastalıklara yol açabilir. Bu anlamda oldukça kaygılıyız. Artan kentleşme trafik sorununu ortaya çıkarmakta, ormanların azalmasına neden olmakta ve hava kirliliğini ortadan kaldıracak etkenler de azalmaktadır. Yeni santrallerin kurulması 100 bin erken ölüm demektir. Bunların bilimsel çalışmaları yapıldı."
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  • 1 Oy
    ÇÖZÜM: YENİLENEBİLİR ENERJİ Prof. Çalışır, çözümün yenilenebilir enerjide olduğunu, Almanya'nın artık bu yola yöneldiğini kaydederek şöyle dedi: Türkiye enerjisiz mi kalsın, elektrik kesintilerini mi yaşasın, bunun çözümü nükleer enerji değildir. Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Milletin gidip geri döndüğü yola biz yeni giriyoruz. Soluyacak havaya ihtiyacımız var. Çünkü hayat nefes almakla yaşanıyor." Kaynak: Termik santraller öldürüyor !???
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  • 5 Oy
    AHA PUTİNE DE DOSTUM DEDİ. YAKINDA KAVGA ETMEYE BAŞLARLAR.. BAKALIM PUTİN ERDOĞANI NASIL KANDIRACAK. ÇÜNKÜ HERKES KANDIRIYOR.
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  • 2 Oy
    doşt dediğin kişiler duşman oldu bize doşt lazım değil kime dediysen....
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  • 3 Oy
    aha . değerli dostum dedi en kısa sürede katil pirim . Bu cehape pirim le resim çektirdi der . putinle de kavga eder maşallah dediği üç gün yasiyor .
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