Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına bu yıl başlıyoruz

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak. Doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64.5 milyona çıkacak. Şimdiden tüm hizmetlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu başarıların altında imzası olan Enerji Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere tüm kurumumuza ve dağıtım şirketlerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

- Doğalgaz kaynakları noktasında toplam yatırım miktarı yaklaşık 172 milyar lirayı buluyor. Bunun 41.3 milyar lirasını bizzat kamu yatırımları oluşturuyor. Doğalgaz sektöründe ise dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırım tutarı 11.2 milyar lirayı aşmıştır.

- Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını görüyoruz. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hattı gibi projeler bu amaçla geliştirildi. TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz.

- Bu hattın devamı niteliğindeki hattın da 2020 yılında devreye girmesini bekliyoruz. Türk Akımı, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz. 2017 senesinde görüldüğü üzere ülkemiz dünyada en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alıyor. Enerji talebi de buna göre artış kaydedecektir.

Akkuyu için tarih verdi

- Altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini çok yakında değerli dostum Sayın Putin ile birlikte atmayı planlıyoruz. Nitekim kendisi ile bu konuyu dün telefonda da görüşme fırsatım oldu.

- Bu arada ülkemizin güvenlik hassasiyetinin başka yerlere kaymasından yararlanarak Ege ve Kıbrıs olmak üzere fırsatçılık yapmaya kalkanlara da izin vermedik

- Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj çalışmalarındaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Burada beraber adım atacağız, oradan çıkan ürünün miktarı nedir ne değildir bu da beraber. Türkiye hem içeride hem dışarıda önüne çıkan engelleri birer birer aşarak 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Afrin'de 3655 terörist etkisiz hale getirildi

- Bu ülke hem terörün her çeşidi ile mücadele edebilme kabiliyetine sahiptir; hem ekonomik büyümesini sürdürülebilecek hem de birliğini koruyup yüceltecek güce sahiptir. Son olarak Afrin'de elde ettiğimzi başarı bunun ispatlarından biridir. Son netice şu, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 655. Yurt içinde son 2 günde yapılan operasyonlarda da yine 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir.