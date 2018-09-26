FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2018 08:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolar ve eurodaki dalgalanmayla ilgili "Rahip Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan alakası yoktur, sıkıntı yakında aşılacak. Şu an ülkemizdeki ekonomik sıkıntı öyle zannedildiği gibi abartılacak bir sıkıntı süreci değil" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Şu an ülkemizdeki ekonomik sıkıntı zannedildiği gibi abartılacak bir sıkıntı değildir. Türkiye kendi imkanlarıyla aşacaktır. Bunun Brunson ile yakından uzaktan alakası yoktur.

Bu tabi Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ifadesidir. Merkez Bankası bağımsızlığının ifadesi olarak faiz oranlarını buraya kadar çıkartmıştır. Bunlar yine cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda olan bir şey değil. Ama ben Türkiye’de herkes beni bilir. Yüksek faize karşı olan birisiyim. Şu anda burada yine söylüyorum. Yüksek faize karşıyım. Çünkü yüksek faiz oranları bir defa girişimcinin, yatırımcının bu noktadaki adımlarını olumsuz istikamette etkileyecektir.

Halbuki finans sektörü yatırımcıya, girişimciye imkan hazırlaması gerekir ki üretim olabilsin. Üretim olursa istihdam olur. İstihdam olursa ihracat olur ve böylece bir rekabet alanının içerisinde hareketlenme olur. Ama şu andaki durum bu yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm olacağı istikametinde herhalde Merkez Bankası böyle bir kararı verdi. Temenni ederim ki o beklentileri gerçekleşir. Çünkü bunun bir de olumsuz istikamette enflasyon durumu var. yüksek faiz, yüksek enflasyonu getirir. Şu anda da bu temenni ederim ki tersi olur.

Ayrıntılar geliyor...

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