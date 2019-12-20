Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

7 milyona yakın işçinin merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok önemli bir açıklama geldi. Gazetecilerin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'Geldikleri noktayı görelim inşallah jestimizi yaparız' dedi.

Erdoğan'ın asgari ücret konusundaki açıklamaları şöyle:

"İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız."

ÜÇ SENDİKADAN YENİ AÇIKLAMA



2020 yılında asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmeler hakkında 3 sendikadan bugün yeni bir ortak açıklama gelmişti.. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıklamıştı.