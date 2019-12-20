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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2019 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Erdoğan, 'Geldikleri noktayı görelim inşallah jestimizi yaparız' dedi.

7 milyona yakın işçinin merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok önemli bir açıklama geldi. Gazetecilerin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'Geldikleri noktayı görelim inşallah jestimizi yaparız' dedi.

Erdoğan'ın asgari ücret konusundaki açıklamaları şöyle:

"İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız."

ÜÇ SENDİKADAN YENİ AÇIKLAMA

2020 yılında asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmeler hakkında 3 sendikadan bugün yeni bir ortak açıklama gelmişti.. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıklamıştı.

Sendikaların asgari ücret talebi belli olduSendikaların asgari ücret talebi belli oldu
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret

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Okuyucu Yorumları 164 yorum
sana her zaman güveneceğimizi biliyoruz reis
Açlık sınırı 2.500 lira olan ülkede askari ücretin 2.600 lira olmasını tartışıyorlar komik !
Milletin aklı ile dalga geçmektir bu tavır
iş adamlarınla görüş sonra kızmasınlar
@gold.gold artış vergi ve sigortadan düşüp dengelemeli , zaten benzinden vs arabalardan cezalardan yıllık bütçe harcamasının fazlasını topluyorlar, artı vergi daireleri şöyle bir milli geliri genel hesaplayın , zenginden alınmalı, yoksa esnafa zor gelir zamlar olur piyasa pahalanır.
helal iyi kapak olmuş doğruya doğru
Allah seni başımızdan eksik etmesin
@samet_mert_1992 aman sızın başınızda dursun ben ıstemıyom böylesını
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