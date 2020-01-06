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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken faiz ve enflasyon açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken faiz ve enflasyon açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 05:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınında soruları yanıtladı. Daha önceki sistemde Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisinin olmadığını ifade eden Erdoğan, "Çok kısa zamanda 2019 yılı içerisinde faizi düşürdük. Düşürdükçe de neredeyse tek haneli rakamı yokladı. 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyon da gelecek. Bu neyi getirecek? Bu bir yatırımı getirecek. Ciddi manada yatırımlar artacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken faiz ve enflasyon açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül’ün sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz indirimi ve enflasyona ilişkin kendi konuşmalarından oluşan videonun gösterilmesi ve ekonomiye yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Hatırlıyor musunuz? 2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben bir çıkış yapmıştım. Demiştim ki, 'Bu kriz bizi teğet geçer.' Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı. 'Yok şöyledir, yok böyledir.' Niye? Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. İnandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Böyle bir noktadaydılar. Zaten onlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyordum. Niye? Ortada bir gerçek var. Yüzde 63 politika faiziyle Türkiye'yi devraldık. Yüzde 63'ten aldık ve faizi 4,6'ya kadar indirdik, bunu indirdiğimiz zaman enflasyon da 6,5-7'ye falan gelmişti. Çünkü benim alanım da ekonomi. İnancım şu, sebep netice ilişkisi. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe, enflasyon da düşer. Ters orantılı değildir. Benim tezim hala budur. Olay öyle domates, patates meselesi falan değil. Bunların hepsi hikaye. Onlar yan meseleler."

"2020'DE ENFLASYON DA FAİZ DE TEK HANELİ RAKAMA GELECEK"

Daha önceki sistemde Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisinin olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yeni hükümet sisteminde Merkez Bankası Başkanını da görevden alma yetkisi var. Tabii bu yetki gelince baktım ki Merkez Bankası Başkanı laf dinlemiyor gene bildiğini okuyor, görevden aldık. Sağ olsun yeni arkadaşımızla yola devam ettik ve faizci ekonomi olayını bir kenara koyup şu anda Hazine ve Maliye Bakanımız olsun, Merkez Bankası Başkanımız olsun zaman zaman yaptığımız toplantılarla da yani faizi düşürmemiz gerekiyor. Bakın çok kısa zamanda 2019 yılı içerisinde faizi düşürdük. Düşürdükçe de neredeyse tek haneli rakamı yokladı. 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyon da gelecek. Bu neyi getirecek? Bu bir yatırımı getirecek. Ciddi manada yatırımlar artacak. Eylül 2018'de 24, Temmuz 2019'da 19,75, Eylül 2019'da 16,75, Ekim 2019'da 14, Aralık 2019'da 12. Şimdi bu tek haneli faiz oranına gidiş. Nasıl daha öncesinde 4'e, 4,5'e kadar indiyse, bunda da bir taraftan ülke ekonomisi güçlendikçe, çünkü ne kadar düşürürsek... Dünyaya bakalım, Amerika'daki, Avrupa'daki faiz oranına bakalım. Japonya'da eksi bunlara bakalım. Bunlar buralara ulaşıyor da biz niye ulaşmayalım. Çünkü bunu yaptıkça yatırım artacak. Yatırım arttıkça istihdam artacak. istihdam arttıkça rekabet gücün artacak. Rekabet gücün arttıkça bir de bunun yanında üretimin artacak. Faiz yüksek olunca bunların hiçbiri olmaz. Şimdi biz bunu yakalıyoruz. 2020 inşallah bunun sinyallerinin bizim için verildiği yıl olacak."

Erdoğan, 2002'de yüzde 58 olan tüketici kredi faizlerinin 2019'da yüzde 16'ya kadar düştüğünü, 2020'de ise artık tek haneli rakama ineceğini söyledi.

"ULUSAL KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU AKTİF GÖREV ALACAK"

Türk finans sektörünün öncü kurumlarının bir kredi derecelendirme şirketinin yüzde 85,05 hissesini satın aldığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu da yerli ve milli olmanın adımlarıdır. Şimdi özellikle ulusal derecelendirme kuruluşu risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda bundan sonra daha aktif görev alacak. Tabii çok sayıda ülkedeki benzer nitelikli derecelendirme şirketlerinde olduğu gibi yeni ortaklık bankalardan veya sermaye piyasasından borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini de tespit edecek. Türk finans sektörünün öncü kurumları özellikle mesela Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması konusunda Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu ile şu anda anlaşmaya vardı. Kredi notu sayesinde kaynaklar daha verimli şirketlere gidecek, ekonomide sağlıklı büyüme de böylece sağlanmış olacak. Burada bir şey daha var. Uluslararası niteliğe sahip ve bilinir olma noktasındaki tecrübeye sahip böyle bir kuruluşla özellikle yapılan bu stratejik ortaklık ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için de bize avantaj sağlayacak. Bu bizim için çok çok önemli. Yani siz kendi göbeğinizi böylece kendiniz kesmiş olacaksınız."

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