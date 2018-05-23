FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2018 21:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmaya ilişkin, "Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur. Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur. Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.

Kurdaki dalgalanmaya ilişkin Erdoğan, "Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Ülkemizde döviz kurunun yükselmesinin sebeplerini doğru tespit etmek gerekir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bunu daha derinden hissetmektedir. Finans piyasalarındaki gelişmelerin ekonomimizin gerçekleri ile bir ilgisi yoktur. Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur. Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz. Ekonomi ile ilgili farklı görüşlerin tartışılması başka bir şeydir. Serbest piyasa kuralları ve kurumlarının işleyişi farklı bir şeydir" diye konuştu.

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