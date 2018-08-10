FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sel felaketinden zarar gören Ordu'ya gideceğini söyledi. Erdoğan yastık altındaki dolarları bozdurun çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı.

Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Cami’ye gitti.

Yükselen döviz kuru ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

Daha sonra şehir meydanında vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Dolar molar bizim yolumuzu kesemez, endişe etmeyin" dedi. Erdoğan, yastık altındaki dövizin bozulması çağrısını yineleyerek, "Bu bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Bugün değil de ne zaman? Yerli paramızla onlara cevabımızı vereceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, yastık altında bulunan döviz ve altınların bozulmasının Batı'ya verilecek en büyük mesaj olacağını ifade etti. Erdoğan şöyle konuştu: "Hiç kimsenin gözü kur tablosunda, faiz tablosunda olmasın, herkesin asıl o büyük fotoğrafa bakmasını istiyorum"

"Her türlü baskı vız geliyor"

"Her türlü tehdit, baskı, senaryo vız gelir" ifadesini kullanan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemize karşı yapmadıkları kalmadı. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü oyunlarla yıktılar. Onlar darbelerle muhtıralarla demokrasimizi felç etmeye çalıştılar. Milletimiz her seferinde sandıkta yeniden iradesine sahip çıktı. Onlar koalisyonlarla ekonomik krizlerle siyaseti etkisiz hale getirerek gövdemizi baltalamaya kalktılar. Milletimiz özgürlüğüne sahip çıktığı gibi ekonomisine de sahip çıktı, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırdı."

"Kusura bakmasınlar, eyvallahımız olmaz"

Erdoğan, "Suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıkça ortadadır. Bu tarz yaklaşım sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayacak seviyeye gelmiştir. Biz tüm ülkelerle çıkarlarımızın uyuştuğu noktada işbirliği yapıyor, ayrıştığı noktada da müzakere etmeye çalışıyoruz. Ama kusura bakmasınlar bizim egemenlik haklarımız konusunda kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz. Tanktan toptan korkmayan bu millet, bu tarz tehditlerden mi korkacak? Eğer bugün dimdik ayakta duran bir Türkiye varsa bunun sebebi kendi yolunda yürümeyi başaran bir millet oluşumuzdur." değerlendirmesini yaptı.

"Faiz lobileri boşuna heveslenmesin"

Türkiye'nin tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Şimdi İran'dan Rusya'ya, Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar pek çok ülke ile farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler kat ettik. Asıl olan bizim yüreğimizdeki iman. Türkiye'ye karşı küçük hesaplar peşinde koşanlar yarın çok pişman olacaklar." açıklamalarını yaptı.

PARTNERKızıyla denizdeKızıyla denizde
Son dakika! Yeni ekonomi modeli açıkladıSon dakika! Yeni ekonomi modeli açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi modeli dolar çağrı döviz çağrı gümüşhane

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok

TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok

Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı

Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale!

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale!

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Okuyucu Yorumları 86 yorum
sendeki dolarları bozdursan aynı gün dolar 3,50 olur
neden bozduruyoruz onu anlamadım daha geçen ay imf ye borç veriyorduk
Evet işinize gelince milli dava olur. Yastık altı kaldıysa o da çevrendekilerdir.
bızım yastıkların altı bonboş ondan cok rahat uyuyorum
onların doları varsa bizim allahımız var hüüüloooggghhh meeee meeee
KOŞUN KOŞUN BOZDURUNDA KOL BÖREENİ YİYİN
sonuna kadar arkanizdayiz bu konuda abd nin kucagina otumayalim.dolardan karli cikanlari tespit edin lutfen
@duranatilla BEN MESELA..3.5O DEN DOLAR ALDIM..BİLGİSAYAR 2000 DOLARDI...YANİ 7000 TL..DOLAR 7 TL OLUYOR..BİLGİSAYAR YİNE 2000 DOLAR..14000 TL...TAYYİBE GÜVENİP 3.5 DEN ALMASAYDIM YADA SATSAYDIM 7000 TL UÇMUŞTU....GERİ ZEKALILAR..AKSALAKLAR..AKMAYMUNLAR...HALA UYANAMADINIZ...
Şu hale bak. Piyasalar profesyonel bir şekilde yönetilmek beklerken yapılan açıklamalar güldürüyor insanları. Ben artık umudu kestim siyaset yapmıyorum. Üzülüyor muyum evet ülkeme üzülüyorum ama madem böyle istedik çekelim hep beraber
yaw adam konuştukça dolar fırlıyor Allah aşkına cinnet geçireceğim ekran başında ulan muhalefet neredersin ???????????
yastık altında bırak doları tl bile kalmadı
en çok akplilerin doları var. yandaşlar zenginleşti. demekki reisi sallayan yok dolarlar bozdurulmadığına göre
Elbette, Doları olan hem kendi hem ülke çıkarı için hemen bozdurmalıdır.
sen git önce 225 milyon dolarini bozdur :)
sulalene diyle once onlar bozdursun.yalvaran baskan tarihe gectin ama nasil anilacan onu zaman gosterecek.
dedi ve 4000 dolarlık çayını yudumladı
bırak artık bu milletle dalga çekmeyi sanki millette para var siz önce üretim yapın üretim bal yapmayan arı gibisiniz vız vıızz vııızzzz
benim meselem değil alırım dolarımı parama bakarım
borcumuzu veremiyoruz yastık altında ne var ki bozalım sayenizde 16 yıllık elimiz de avucumuzda bisey kalmadı allah kabul etmesin
neden bozdurayimki vatan millet Allah deyip milletin anasini bellediniz cebimizdeki 2 kurus kar hetiren birseyi niye bozdurayim senmi vereceksin zararimi
nereye kadar nereye gören de sanarki herkesin yastığının içi elyaf yerine dolar doldurulmuş
komiksin reis açıklama bumuydu?
Hedef 20,23
acaba diyorum hiç bizde şunu yanlış yaptık dediği oldumu
Syn: reiz yastık altın kaldımı ki gidip bozduralım vallahide billahide yok bunu biz vatandaşlara değil iş adamlarına çağrıda bulunun.
tl dönelim elimizdeki 3 kurus da erisin ulke iflas sonra
sayın cumhurum maasmi veriyonuz yastik alltimizda olar yoki gece zengiler kitabi okuyoruz yastik alti yapiyoruz ruyamiza gelsin diye siz yastik alti diyorsunuz:))
Millet Aç Ne dolar mış be kardeşim,,, donunu bile amerikan malı alanlara git konuş halk zaten aç...
73 milyar dolar dõviz rezerv var diyordunuz.Söyla damadına sürdüm piyasaya.
Valla bizde kalmadı. Daha önceki bozdur dediğinde 3,90 dı bozdurduk. Bizden alanlar şimdi 6 ya satıyor. Sizi dinledim başkanım . dinlemeseydim şimdi cebimde 3.90 liram değil 5.90 liram olacaktı. Enişte bizim zararın birazını olsun tanzim eder mi?
@khramn sdfafdafdadfadfad
73 milyon dolar dõviz rezerv var, ekonomi sağlam diyordun.Soyle damadına sürsün piyasaya.Milletin zaten en fazla bir iki bin doları var onuda bozdurttup zarara sokma.
siz çaldıklarınızı verin
Sonuna kadar Arkandayız korkma reis Allah bizimle dolar umrumda değil yaşasın bağımsız Türkiye ite cakala boyun eğecek halimiz yok Türkiye güçlü bir devlet boyunduruk altına girecek bir durumu yok.Millet olarak felaket tellallığı yapmayı bırakmaliyiz varsa doların bozdur yoksa çeneni kapat otur izle ve gör Türkiye nasıl kaldığı yerden devam edecek herkez görecek !
herkes dolarını eur osunu bozdurup tl ye geçerse dolar 1 liraya kadar düşebilir.
KONUŞTUKÇA GERİLİYORUZ...
‘24 Haziran’da şu kardeşinize yetkiyi verin görün dolarla faizle nasış uğraşılıyo,ekonomi şaha kalkıyl?&H^Y[?Y[Y[?[?,[?,[?X\?1,Z?[1,[?H?히??X[?Y[XK???H???[[ZHY?[\??H^YZ??H?H???HX\?[XY1,H?휙0?˂??^?[HH[Z8?&q,[q,^??\??'ܝH[XH?H?]?qg?[Z8?&[H?\?\?\?,[?H?X?H????\?\??\??^?[?,\??H?HX\X?Z??,[?B?q,[\?[??\?HZ?ۛ?Z\?\??\?[?H^]\?X^XH0??[1,qg?1,H?\?Y?H?H^[?\?[YY[?B?X^?,Z??HXH
din siyasetinden sonra yastık siyaseti de fena değilmiş aslında
yastık altı dediği dolar milletin kenara koyduğu 15 20 dolar falan. bununla mı önüne geçeceksin krizin
soyadı erdoğan olan bütün rantcilar dövizlerini bozdursunlar, $ ertesi güne 3 lira...
daha öncede bozdurduk ne oldu yine tırs yine tırs sen bozdur çocukların bozdursun damadın bozdursun ve ne kadar bozdurduklarını açıklasın
Yastık altındaki doları bırak yastık bile kalmadı.
ılk ınce sen sonra karın sonra kızların sonra oğulların ve damatların bozdursun dolarlarını walla emjn ol olan olmayan herlez doları bozdurur
Diğer Haberler
Son dakika! Yeni ekonomi modeli açıkladı

Son dakika! Yeni ekonomi modeli açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan dolar yorumu

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan dolar yorumu

Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı

Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı

TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok

TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok

Emekli olacaklar dikkat! Maaşınız düşük bağlanabilir

Emekli olacaklar dikkat! Maaşınız düşük bağlanabilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.