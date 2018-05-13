Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin faiz sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Şu anda iyi yoldayız. Başbakanın açıkladığı paket, faizdeki atılan adım bizi daha iyi noktalara taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Faiz konusundaki düşüncelerimi biliyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli farklı gelişecek. Faizi her kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile konut satışlarını etkiledi. Bu bir gerçek, bizim bunlara kör olmak gibi garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka, hem yastık altındaki parayı çekelim diyeceksin, hem de bu adımları atmayacaksın. Şu anda iyi yoldayız. Başbakanın açıkladığı paket, faizdeki atılan adım bizi daha iyi noktalara taşıyacak. Birileri gibi bedava konut verelim gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunları da duymaya başladık. Benim memleketim bunu yutmayacaktır."