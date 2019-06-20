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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.06.2019 15:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek faiz politikalarına karşı olduğunu, Merkez Bankası'nın şu anda uyguladığı politika faizi olan yüzde 24 için "böyle birşey olamaz" derken kesin bir çözümü kısa zaman içerisinde getireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı

Erdoğan, yabancı basın mesuplarının sorularını yanıtlarken, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına katıldığına söyledi ancak "yüksek faiz politikasına karşıyım" dedi.

"Faiz bize zarar veriyor" diyen Erdoğan, bu düşüncesini en yakınındakilerin bir çoğunun da paylaşmadığına dikkat çekerek yüksek faizi tartışarak çözebileceklerine inandığını da belirtti.

Erdoğan, "Türkiye'nin çok dikkatli bir şekilde (yüksek faiz politikasından) bir dönüş yapması gerekli" dedi.

Erdoğan, "Ben Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ifadesine katılıyorum. Ama şunu çok açık net söyleyim tabi faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikasına karşıyım. Yüksek faiz politikalarına karşı olmamım en önemli sebebi şudur: Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir. Yüksek faiz eğer aşağıya çekilmezse enflasyon da kesinle aşağı düşmeyecektir" dedi ve ekledi:

"Benim tezim şudur: Enflasyonla faiz doğru orantılıdır. Faizi aşağı çekerseniz enflasyon aşağı düşer. Faizi yükseltirseniz enflasyon da yükselir. Bakınız şu anda ABD Merkez Bankası (Fed) biliyorsunuz enflasyonu düşürme kararı aldı. Ama benim ülkemde malesef şu anda politika faiz yüzde 24.. Böyle bir şey olamaz. Onun için buraya kesin bir çözümü inaşllah kısa zaman içerisinde getireceğiz. Çünkü bu faiz politikasından Türkiye'nin çok dikkatli bir şekilde bir dönüş yapması gerekiyor"

TCMB Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutmuştu. TCMB PPK mentinde yaptığı değişiklikler ise ekonomistler tarafından indirim hazırlığı olarak algılanmıştı.

Reuters'ın dünkü Fed kararı öncesi yapılan son anketinde yılın tamamına ilişkin politika faizinde yapılacak indirim beklentisinin medyanı 250 baz puan seviyesinde bulunuyor. İlk indirim beklentisi Temmuz ayında yoğunlaşıyor.

TARTIŞA TARTIŞA FAİZ SORUNUN ÇÖZECEĞİZ

Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamalarda "Faiz bize zarar veriyor, benim düşüncem bu ama benim düşüncemi en yakınımdaki arkadaşlarımın bir çoğu paylaşmıyor. Gerçek ortada olduğu halde enflasyon yükseldiği halde... Kendilerine bunu zaten yüksek enflasyonla ispatlamış olmamıza rağmen... Ama tartışa tartışa bu işi çözeceğimize inanıyorum" dedi.

ABD Japonya AB İsrail gibi ülkelerdeki düşük faiz örneklerini veren Erdoğan, "Trump'ın mesela ABD'de faizin yüksek olduğunu, bunun düşürülmesi gerektiğini söylemesi gibi... Japnyada, İsrail'de, AB üyesi ülkelerde faiz nerelerde biliyorsunuz. Peki bize ne oluyor da böyle yüksek politika faizi ile hareket ediyoruz? Yüksek... Bu noktada faiz olduğu sürece o ülkede yatırım olmaz" dedi.

Erdoğan yatırımcının girişimci ruhunu düşük faizle kullanabileceğini de belirterek, "Siz yüksek faiz uygularsanız yatırımcı o girişimci ruhunu uygulayamaz. Bunu başardığımız andan itibaren, ben inanıyorum ki süratle bir yatırım atağı Türkiye'de başlayacaktır. Bu yatırım atağı ile birlikte istihdam da süratle artacaktır. İstihdamın atmasıyla bir taraftan da üretim imkanı artacak, ihracatımız daha da artacak böylece büyüme de gelişmeye başlayacaktır" dedi.

Erdoğan kur rejimi ile ilgili bir soru üzerine de, "Kur rejimi şartlara göre değişir öyle zaman olur ki sabit kur rejimi isabetli olur öyle bir zaman olur ki dalgalı kur rejimi o ülkenin şartlarında isabetli olur... Biz şu anda dalgalı kur rejimi ile akışımızı devam ettiyoruz."

KAYNAK:REUTERS

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faiz merkez bankası

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