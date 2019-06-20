Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı

Erdoğan, yabancı basın mesuplarının sorularını yanıtlarken, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına katıldığına söyledi ancak "yüksek faiz politikasına karşıyım" dedi.

"Faiz bize zarar veriyor" diyen Erdoğan, bu düşüncesini en yakınındakilerin bir çoğunun da paylaşmadığına dikkat çekerek yüksek faizi tartışarak çözebileceklerine inandığını da belirtti.

Erdoğan, "Türkiye'nin çok dikkatli bir şekilde (yüksek faiz politikasından) bir dönüş yapması gerekli" dedi.

Erdoğan, "Ben Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ifadesine katılıyorum. Ama şunu çok açık net söyleyim tabi faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikasına karşıyım. Yüksek faiz politikalarına karşı olmamım en önemli sebebi şudur: Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir. Yüksek faiz eğer aşağıya çekilmezse enflasyon da kesinle aşağı düşmeyecektir" dedi ve ekledi:

"Benim tezim şudur: Enflasyonla faiz doğru orantılıdır. Faizi aşağı çekerseniz enflasyon aşağı düşer. Faizi yükseltirseniz enflasyon da yükselir. Bakınız şu anda ABD Merkez Bankası (Fed) biliyorsunuz enflasyonu düşürme kararı aldı. Ama benim ülkemde malesef şu anda politika faiz yüzde 24.. Böyle bir şey olamaz. Onun için buraya kesin bir çözümü inaşllah kısa zaman içerisinde getireceğiz. Çünkü bu faiz politikasından Türkiye'nin çok dikkatli bir şekilde bir dönüş yapması gerekiyor"