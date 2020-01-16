Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında bugün 14.00'da faiz kararını açıklayacak. AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 12'si politika faizinde değişiklik beklemezken, 9'u faiz indirimi yapılacağını öngörüyor Faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin tahminleri 25-100 baz puan arasında yer aldı.

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