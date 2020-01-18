Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Havalimanı Metrosu için ilk kaynak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak törenine iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan metro hattının 9 durağının olacağını ve Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na 35 dakikada gidileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: 90 milyon yolcu kapasitesiyle açılan İstanbul Havalimanımız dev projelerden biridir. Toplu taşımayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kolları sıvadık. Metronun toplam uzunluğu 37.5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşuyor. 10 kazı makinesi birden çalışıyor. Kazı çalışmalarının yüzde 94'ü tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Şimdi rayların döşemesine başlıyoruz. Amacımız günde 470 metre ray ve 24 saat çalışmayı gerçekleştirmektir. Rayları ve malzemeleri ülkemiz firmaları üretiyor. Sinyalizasyon ve metro vagonları da bu arada gerçekleştirilmiş olacak. 35 DAKİKAYA İNECEK Saatte 120 kilometre hızla metro araçları faaliyet gösterecek. Ülkemizin ilk hızlı metro hattı unvanını kazanacak. Ulaşım Gayrettepe'den 35 dakikada sağlanacak. Hasdal'a kadar olan bölüm yıl sonunda açılacak. İhsaniye istasyonu da ilk hizmete girecek kısımda yer alıyor.

İstanbul'da ulaşım hizmetlerine çağ atlattık. Tamamlandığında ülkemizin en hızlı metrosu olacak. Marmaray'ı yaptık, ardından da Avrasya'yı açtık. İstemezük diyenler Marmaray'dan geçiyor, Avrasya'dan geçiyor. Saygı duymazlar. Onlar isteseler de istemeseler de biz milletimize hizmete devam edeceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, ne dediler istemezük. Yaptık mı yaptık. İnşallah orada ralı sistemi köprüde 3'üncü hat olarak yapacağız. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık mı yaptık. İzmir İstanbul arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik. 8-8.5 saatlik yolu buna indirdik. Bunları zihniyetinde bu yok. Çünkü bunlar hem hizmet vermezler hem de hizmet edene teşekkür etmezler. İnşaası devam eden hızlı tren hatlarıyla ülkemizi dört bir noktaya bağlayacağız. İstanbul dünyanın megakenti olarak en büyük şehirlerinden birisi olarak bu namını daha da yayacak. Marmaray ve Avrasya'dan sonra yeni tünelimiz, Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarını da bitirdik. Hattı günlük 6.5 milyon yolcu kullanacak. İBB Başkanı olduğumuzda İstanbul'da raylı sistem 34 kilometreyi zar zor buluyordu. Uzunluğu 14.2 kilometre olan tünellerin ve 288 kilometre olan metro hatlarının yapımı sürüyor.

Halen hizmet veren veya inşaası süren 318 kilometrelik raylı sistem ağının 165 kilometresini yani yarıdan fazlasını Ulaştırma Bakanlığı'mız gerçekleştirdi. İstanbul'un yönetimi mahalli yönetimlere bırakılmayacak kadar hayatidir. Büyük projeleri hükümet olarak üstleniyoruz. Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir. Türkiye'nin tamamına 17 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların hepsinden kat be kat fazla hizmet götürmeyi başardık. Toplu konut olmaz, yapılmaz diyorlardı. Başvuru 1 milyonu aştı. Niye benim milletim bir kuruma inanıyorsa, orada akan sular durur. TOKİ'ye inanıyor, başvuru yapıyor. Faizler indikçe benim vatandaşımın bu noktadaki müracaatı daha da artacak. Vatandaşımın gecekonduda oturmasını istemiyorum. Milletimiz daima yanımızda yer aldı. Faizleri indirdik, daha da inecek. Faziler indikçe her sektörde talep artacak. 1989 yılında ülkemizdeki belediyelerin çok büyük bir bölümü CHP çizgisindeki bir anlayışın eline geçmişti. 1994 seçimlerinde hepsi tarihe gömüldü.

Ülkeyi ve şehirleri yönetme yetkisi almak herkese nasip olmaz. Şayet milletin size verdiği bu fırsatı hakka ve halka hizmet anlayışıyla değerlendirirseniz önünüzde uzun bir aydınlık yol açılır. Bizim amacımız kimseyi rencide etmek değildir. Tam tersine bu ülkenin ve 82 milyonun Cumhurbaşkanı olarak halka hizmet eden herkese destek vermekle görevli olduğumuzu biliyorum. Söz verdiler, sözlerini yerine getirdiler mi? Suyu ucuzlatacağız dediler, ucuzlattılar mı? Biz verdiğimiz sözlerin hep arkasında durduk. Hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyiz. Ücretsiz süt vereceklerdi, hala süt gelecek. Allah'a dua edelim de sularımız, yağmurlarımız kesilmesin. İstanbul'da Kanal İstanbul tartışması yaşandı. Bugün de bir toplantı yapmışlar. Bunların Millet İttifakı var ya. Aslında bizim açımızdan ortada tartışılacak birşey yok. Hala Montrö diyorlar. İstanbul'a alternatif su yolu ihtiyacını İBB Başkanlığımdan beri savundum savunuyorum. 2011'deki seçimlerde adını Çılgın Proje koymuştuk. Rahmetli Menderes bugün İstanbul trafiğinin nefesini açan dev yolları açarken "Buraya uçak mı indireceksin" demişlerdi. 15 Temmuz Köprüsü için CHP İstanbul'un başına gelen en büyük felaket demişlerdi. FSM için de benzer yaygarayı koparmışlardı. YSS'yi inşaa ederken benzer saldırılara maruz kalmıştık. YSS için de kısmi yürütmeyi durdurma kararını yanlış anlayıp "Üçüncü Köprü artık 2 kuleden ibaret" manşetleri atmışlardı. Hastalıklı zihniyetin o kadar çok örneği var ki hangisini sayacağımı şaşırıyorum. Bugün buraya Galataport'tan geliyorum. Dev projenin son halini göreyim istedim. İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Dünyanın dev cruise gemilerinin yanaştığı, turizmde en önemli atak merkezi olacak, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse tüm dünyanı hayran bırakacak bir proje.

Kuzey Marmara Otoyolu özellikle İstanbul'un transit yol yükünü aldı mı? İstanbul Havalimanı gurur abidesi olarak çalışıyor mu? İlgisiz alakasız resimlerle İsatanbul Havalimanı'nı kötülemenin peşindeler mi? Neymiş, Putin İstanbul Havalimanı'na inmemiş. Biz de İstanbul Havalimanı'na inmiyoruz. Ben Atatürk Havalimanı'nı uçak seyahatleri için özel yaptırdığımız şeref salonları var. Putin de oraya gelmişti, orada karşılanmıştı. 15 Temmuz gecesi darbelere karşı mücadele verdiğimiz şeref salonu uzun yıllar hizmet verecek durumda. İstanbul Havalimanı'nda şeref salonu inşasına gerek duymadık. Atatürk Havalimanı'nı bu amaçla kullanıyoruz. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda fikirleri bulunmadığından eminiz. 2011 yılından beri çeşitli vesilelerde projeyi anlattık. İstanbul Boğazı'nda 45 bin gemi geçiyor. Her gün iki yakadan 500 bin kişi gidip geliyor. Boğaz trafiği baskısı her geçen yıl artıyor. Montrö'ya göre boğaz trafiğini engelleme hakkımız bulunmuyor. Kanal İstanbul'u Montrö Sözleşmesi bağlar mı bağlamaz mı bilgileri yok. Kanal İstanbul'un Montrö ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Kanal İstanbul tarzı su yollarının yaygın ve oldukça karlı olduğunu görüyoruz. 2011'den bu yana adım adım dersimizi çalıştık. Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık.