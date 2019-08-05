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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde! Maaş ödemeleri bayram öncesi yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde! Maaş ödemeleri bayram öncesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu çalışanları

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Allah razı olsun reisim
ohhh. şimdi iyi oldu. artık bir öğretmen olarak tüm dertlerim bitti. saol reis....
iyi kurban bayramı resmi tatil ilan edilmedi edilmesin de millet tatil yapmaktan iş yapmaya fırsat bulamıyor
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