Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madencilere kadro müjdesi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soma'da işletme süresi bitmek üzere olan kömür madenlerinin Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından çalıştırılacağını söyledi.

Erdoğan, "Soma Işıklar bölgesinde yılda 6 milyon ton kömür çıkaran ve sözleşmeleri sona ermek üzere olan madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından işletilecek. Bu madenlerdeki 2 bin 400 işçinin tamamı Türkiye Kömür İşletmelerinde kadrolu olarak aynı şartlarda istihdam edilecek" diye konuştu ve Soma'da yeni işletmeye açılacak sahalarda 10 bin ek istihdam oluşmasının beklendiğini ifade etti.

SMA'NIN TÜM TİPLERİ GERİ ÖDEMEYE DAHİL EDİLDİ

Erdoğan ayrıca, daha önce geri ödeme sistemine dahil edilen SMA ilaçlarına ilişkin uygulamanın, hastalığın diğer tiplerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

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