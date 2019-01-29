FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madencilere kadro müjdesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2019 14:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2,5'e indireceklerini açıkladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Soma'daki 2 bin 400 maden işçisinin kadroya alınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soma'da işletme süresi bitmek üzere olan kömür madenlerinin Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından çalıştırılacağını söyledi.

Erdoğan, "Soma Işıklar bölgesinde yılda 6 milyon ton kömür çıkaran ve sözleşmeleri sona ermek üzere olan madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından işletilecek. Bu madenlerdeki 2 bin 400 işçinin tamamı Türkiye Kömür İşletmelerinde kadrolu olarak aynı şartlarda istihdam edilecek" diye konuştu ve Soma'da yeni işletmeye açılacak sahalarda 10 bin ek istihdam oluşmasının beklendiğini ifade etti.

SMA'NIN TÜM TİPLERİ GERİ ÖDEMEYE DAHİL EDİLDİ

Erdoğan ayrıca, daha önce geri ödeme sistemine dahil edilen SMA ilaçlarına ilişkin uygulamanın, hastalığın diğer tiplerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERDE KOTA DÜŞÜRÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının (NBŞ) yüzde 5'ten yüzde 2,5'e düşürüldüğünü de açıkladı.

Partisinin "İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katılan Erdoğan, "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'a indirerek oldukça düşük bir seviyeye çekiyoruz" dedi. Söz konusu kota geçen yıl Mart ayında yüzde 10'dan yüzde 5'e çekilmişti.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER NEDİR?

Genellikle mısırdan elde edilen bir sıvı şeker olan NBŞ, şeker kamışı ya da pancardan elde edilen sofra şekeri gibi tek başına tüketilmez ancak endüstriyel olarak üretilmiş gıdaların hemen hepsinde kullanılır.

Kan şekerini oldukça hızlı yükselten nişasta bazlı bu ürün, şekerin en zararlı formu olarak görülüyor. NBŞ; meyve suyu, bisküvi, ketçap gibi çok geniş bir yelpazedeki ürünlerde kullanılıyor.


PARTNEREvimizin kapıları herkese açıkEvimizin kapıları herkese açık
Döner ve köfte standardında değişiklikDöner ve köfte standardında değişiklik
Sürücü kurslarında yeni dönem!Sürücü kurslarında yeni dönem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan manisa SOMA

En Çok Okunan Haberler

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Dünya Çin'den alıyor, Türkler Çin'e satıyor

Dünya Çin'den alıyor, Türkler Çin'e satıyor

Sürücü kurslarında yeni dönem!

Sürücü kurslarında yeni dönem!

O banknotların basımı durduruldu

O banknotların basımı durduruldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 29 yorum
güzel haber kadro için fakat peki devletimiz vatan savunmasını en hakiki yerine getiren sözleşmeli uzman erbaslara uzman cavuslara ne yapacak onlar neden kadrolu değil kadro verilirse iş güç eğitim ini yapmayacaklarmi sürekli ezilen mi olacak ltfn devletimizden sözleşmeli olan askerlerimize kadro versin geleceklerini görsünler 1 yılda 90 gün hava değişimi istirhat alsalar meslekten atiliyorlar kadrolarda bu yok çatışmaya girse 90 gün istirhat alsa adam tedavi sürecinde mesleğinden atılıyor yazık günah değilmi çoluk çocukları var ltfn
Seçime Beş Kala .....! Bu Kadro işi iş yapar.
bu millet uyandı artık istediğini alacak ve siyasiler verecek
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmangazi Köprüsü satılıyor mu?

Osmangazi Köprüsü satılıyor mu?

Döner ve köfte standardında değişiklik

Döner ve köfte standardında değişiklik

Sürücü kurslarına kota geliyor

Sürücü kurslarında yeni dönem!

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar bu seviyeye dikkat!

Kenevir tarımı ile uğraşmak isteyenlere ‘izin’ uyarısı

Bu işi isteyenlere uyarı: Son tarih 1 Nisan

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.