Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"2008'deki küresel finans krizinin ABD ve Avrupa olduğu bir gerçektir. Bizim medeniyetimiz ve kültürümüz insanı merkeze alır. Bize göre adaletsizliği sürekli büyüten sistem tüm unsurlarıyla tartışılmalı. Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni inancımızın yanı sıra sistemin insani yükünün ağırlaşmış olmasıdır.

Alternatif finansal işlemler dünyada süratle yayılmaktadır. Geleceğin dünyasında faize dayalı sistemin yeni bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum. Yeni finans modellerini tercih oranı giderek artıyor.

Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak ve ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz. Gezi olaylarıyla sokakları kaosa sürükleyenler ekonomimizi de hedef alıyordu. Tüketmeyin çağrısıyla ekonomimizi hedef alıyorlar.