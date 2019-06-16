Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar! İhracatçıya müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Türkiye İhracatçılar meclisimizin 26, genel kurulunun ülkemize ekonomimize ihracatçılarımıza özellikle sizlere hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemizdeki 83 bin ihracatçımızı aynı çatı altında toplayan bu güzide kuruluşumuzu ticaret diplomasimizin de amiral gemisi olarak görüyorum. Daima yanınızda oldum olmayı sürdüreceğim.

Tacikistan'da 30'a yakın ülke devlet başkanı ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceğimiz konuştuk.

Geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan şirket sayımız 10'dan 13'e çıktı.

Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171.4 milyar dolara çıktı.

Kurdaki yükseliş, finans sektöründe sıkıntıya yol açarken ihracatçımız için çok büyük imkanları beraberinde getiriyor.

Nisan ayı itibariyle yıllık cari açık 8.6 milyar dolara indi.

Son 12 ayda 36 milyar dolar cari fazlamız ortaya çıkıyor.

2023'te 70 milyon turist,70 milyar dolar turizm geliri hedefi hayal olmaktan çıkmıştır.

Kendinize, ülkenize güvenin. Elinizdeki imkanları yatırıma, ihracata yöneltin. Biz size güveniyoruz, sizin de bize güvenmenizi istiyoruz.

Tek pencere sistemiyle tüm bilgi ve belgeleri artık tek bir başvuru noktasından sunuyoruz.

İhracatçılarımızı desteklemek için bu yıl 3.1 milyar lira kaynak ayırdık.

-Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler.

