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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye ile ABD gerginliğinin yaşanması sonrasında piyasalarda görülen yükselişler sonrası mesaj geldi. Erdoğan'ın 'Makul süre içinde her şey düzelecek. Piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek' mesajı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB ) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra TOBB heyetinde Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın da hazır bulundu.

TOBB heyeti ziyarette Başkan Erdoğan'a üzerinde ayet yazılı tablo hediye etti.

"HİÇ KORKMAYIN, HEPSİ GEÇECEK"

Milliyet'in haberine göre, iş dünyası temsilcilerini kabul eden Erdoğan’ın, ekonomideki son gelişmelerle ilgili olarak, “Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek” mesajı verdiği öğrenildi.

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasa dolar TOBB

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
sonuna kadar arkandayız Reis...ölümüne..
Ağam Lâfla Peynir Gemisi Yürümüyor Pula Dönen Paralar Sizin Cebinizde Değil Piyasa Yangın Yerine Dönmüş Siz Halâ Züğürt Tesellisi Veriyorsunuz.Makul Süre Nedir 1 aymı 1 yılmı Ne?
hadi oradan sürekli yalan söylüyorsun. 3.50 oldu aynı şeyi söyledin. 4.50 oldu aynı şeyi söyledin. şimdi 5.50 oldu hala aynı ağızla konuşuyorsun. farkındamısın bilmiyorum ama ülke batıyor. piyasa filan kalmadı. perişan haldeyiz. seninde sonun geliyor galiba.
korkmayın daha iyi günlerimiz diyor ; dolar 5 - 6 -7
makul süre...Anlaşıldı.
dolar isterse 10 tl olsun 10 bin km öteden parmak sallayanlara karşı arkandayız reis!!!
hepsi geçti zaten korkulacak bir şey kalmadı alisiyoruz reis
delip geçiyor , iz bırakıyor , hasta ediyor v.s. v.s
koyunlar korkmaz
ne zaman düzelecek deseler bir gün sonra daha kötüsü oluyor...
bencede kimse korkmasın yakın zamanda zaten TÜRKİYE diye bir devlet kalmıyacak ..saolsun tayyip emmi bütün ülkenin ayarı ile oynadı ve düzelicek gibide degil ... suriyelilerden beter olacaz onlar Tr ye geldi bizim gidecek yerimizde yok... :(
geçti doğru söylüyor paramız %50 değer yitirdi
Daha beter olacak demiyorda düzelecek diyor ülkede ekonomik kriz var başkanın yüreğimize su serpen konuşmasına bak her şey geçecek pehh
hepsi bize mi geçecek, rahat olalım yani, valla ben çok rahatladım, sen çok yaşa akmhp lideri
herşey geçince dolar düşecek mi?????
bi sus be ,bi sus ,ülkenin içine ettin ,ama bunu bile anlama kapasiten yok.....
kesin gecer 5.50 olmus dolar
bunu bir önceki söylediğinde dolar kaç TL idi? bir öncekinde kactı, ondan öncekinde kaçtı?.......
alışacaksınız demek istiyor herhalde
Ağam bizimle eylenir.
geçti hacı hemde kol gibi
senin tuzun kuru.
bu ayranı fazla kaçırmış ya...ey... dünya lideri geçen geçti zaten daha ne geçecek?
gececekte delip geçecek
Seni seviyoruz REİSS Bunuda başaramıycaklar Allahın izni ile Allah seni başımızdan eksik etmesin Allah zalimlerin Ömrümden alsın sana versin
hiç korkmuyorum
geçti zaten... Ne kadar yüzsüz bir açıklama, farkındasın yani, bu saatten sonra zor düzelir. abd dolarının ayarı senin elinde olsa bu hale gelmezdi, sebep olup avuntu ile halka teselli veriyor. tutumun ve inadın bu hale getirdiyse, senin geçecek demene kim inanır. dolar 6 sonra da 7 yi bulur bu eda ile. hukukun olmadığı yerde sokak kanunları misali bir ülke yönetiliyor. ekonomi matematik ve strateji işidir. Sende olmayan şeyler yani! bakalim daha ne olacak!
ağam eğlenir bizimle :)
Mynet soruyor ne düşünüyorsun diye? bişeydüşünemiyorum çünkü cahilim ve eğitim seviyem yerlerde, asgari ücretli kirada oturuyorum. olsun Teyiz benim yerine düşünür, iki çocuğum eşim reyiz’e feda olsun. (not: arabam yok)
Ben şahsen ikna oldum :)
Tabi tabi bizde yedik. Senin en küçük bir sözüne dahi inanmıyorum. Sen bu ülkeyi kutuplara bölmekten milleti birbirine kirdirmaktan başka birşey yapmadın.Bu milletin ahi senide vuracaktır.
sana soruna kadar inanıyoruz reis hepsi geçecek inanıyoruz
Geçer elbet efendim.. Bazısı teğet geçer, bazısı deler geçer, bazısı parçalar geçer; Ama mutlaka geçer. Oğuz Atay
Ölmüş Eşşek Kurttan Korkmaz...
sen ne zaman korkun dersen işte ozaman korkmayacağım
akp nin ekonomiden anladıgı yok ufurugu kuvvetli bir hoca bulup okutmak lazım doların dusmesi icin :):):)
haaaa haaaaa haaaaa yeter yahu ????????????
Acımadı kii, acımadı kii... :)
yalana bak????????????
kaç aydır aynı şey söylenip duruyor dolar euro ha bire artıyor hadi çevirsene doları 4,50 tl yapabilecekmisin sen ondan bahset boş lakırdı yapma..faiz artmış enflasyon artmış alım gücü düşmüş ne anlatıyorsun sen beeeee
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