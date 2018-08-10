Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükselen dolar ve euroya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, Ordu'daki sele ilişkin olarak, 'İnşallah bu felaketleri de atlatacağız' derken döviz kurundaki artışla ilgili "Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise bugün "Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklayacak. Bu açıklama öncesinde Erdoğan yüksek seyreden döviz kurlarına ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı
TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok
Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti
Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Okuyucu Yorumları 10 yorum