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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki hareketlilik ile ilgili 'Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükselen dolar ve euroya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, Ordu'daki sele ilişkin olarak, 'İnşallah bu felaketleri de atlatacağız' derken döviz kurundaki artışla ilgili "Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise bugün "Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklayacak. Bu açıklama öncesinde Erdoğan yüksek seyreden döviz kurlarına ilişkin açıklama yaptı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Biz hangi savaşı kaybetmişiz ki bunu kaybedecegiz.kahrolsun abd
senin söylediğin herşeyin aksisi başımıza gelmiştir bunu da kaybettik demektir
her şehirde o şehirin dokusuyla bağlantılı en az 1 fabrika açılmadan, yerli tarım kapasitesi %100 olmadan, ithalat ihracat dengesi kurulmadan pardon da nah düzelir.
BİRİ ŞUNA DEVALÜASYON OLDUĞUNU HATIRLATSIN !!!
ABD SONU İÇİN DELİ GİBİ RUS, İran, ÇİN, ŞİMDİ TÜRKİYE. Ulan bu ne düzen karşılıksız dolar basıyor ALTIN ALIYOR. Kendi parasına kendi güvenmiyor. Bir iki yalan haberler ile* zengin kandırıyor... bizlerde salaklar gibi $$$ alıyoruz . Birde onların sözü ile ülkemiz i uçurum A götürüyoruz. ABD SONU İÇİN KENDİ KENDİNİ YOK EDİYOR. Büyük roma ı göçler yıktı. Hemde bir devlet bile değil ... ABD SON YÜZYILI SENSİZ VE SESSİZ
Başkanlık gelince uçacağız dendi valla şuan da iyi uçuyoruz
Ülke yönetmek kim siz kim? İnşallahla maşallahla ekonomi yönetiyorlar.
Ekonomik bir savaş yok değer kaybettirdiğiniz mahvettiğiniz bir tl var göz boyamaktan vazgeçin artık kandırıldık safhasına falan geçinde yeni bir adım atın ameriganın oyynu diyip kenara oturmakla ülkemi yönetiliyor
helal olsun reis bu konuşmadan sonra, piyasalarda sular durulur artık. dolarda günü 7 ile kapatır. ekonomi böyle yönetilir işte gördünmü ey alamanya eyyy amariga!
Sn Başkan Yerel seçimlerde görüşmek üzere
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