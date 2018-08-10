Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükselen dolar ve euroya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, Ordu'daki sele ilişkin olarak, 'İnşallah bu felaketleri de atlatacağız' derken döviz kurundaki artışla ilgili "Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise bugün "Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklayacak. Bu açıklama öncesinde Erdoğan yüksek seyreden döviz kurlarına ilişkin açıklama yaptı.



