FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

Erdoğan: "TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu 14,5 liradan alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Karadeniz'de bir şeyi vurgulamak istiyorum. Enflasyonla ilgili bir açıklamam vardı. Hiçbir zaman halkımızı ezdirmeyeceğiz demiştik. Bütün zamları yaparken hep biz enflasyonun üzerinde zam yapmışızdır. Adımları böyle atmışızdır. Zaman zaman kusura bakmasınlar, gerek teşkilatımız gerek milletvekili arkadaşlarımız bakanlarımıza baskı yoluna gidiyorlar. Beklenenin üstünde bazı taleplerle geliyorlar. Biz devlet yönetiyoruz ve devletimiz yönetirken bazı hassasiyetlere dikkat etmemiz lazım. Gündemimizde bir fındık meselesi var. Büyük önem taşıyor. Ben de o bölgenin insanıyım. Rize'den Trabzon, Ordu, Düzce vs. buralarda fındık var. Yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2-3 milyar düzeyinde bir fındık ihracatı var. Bunun için üreticileri desteğe büyük önem verdik. Adil olacağız. İktidarlarımız döneminde bugüne kadar fındık üreticilerimize ne kadar destek yaptık? 7.5 milyar lira ödeme yaptık. Fındık üreticisi de dahil, sağolsun milletvekili arkadaşlarımız da dahil, üreticilerimiz de dahil kimse bunun farkında değil. Meydanda toplanalım, bununla beraber seçimlere giderken bir şeyler yapalım, bunu düşünüyorlar. Ben milletime ve fındık üreticisi kardeşime sesleniyorum. Geçtiğimiz yıl müdahale alımı yoluna gittik. 10-10.5 fiyatla 143 bin ton alım gerçekleştirdik. Bu yıl ise rekolte düşük olmakla birlikte kalite iyi gözüküyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni son anda bir kez daha devreye sokalım dedik.

1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun Kalite fındığın kilosunu da 14.5 liradan almaya başlayacağız.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki seferleriTHY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki seferleri
Singer kadınların yanında, kadınlar iş hayatındaSinger kadınların yanında, kadınlar iş hayatında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık Cumhurbaşkanı Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 14 yorum
fındıkmı kaldı millet de neyi alacanız acaba 1 kasımdan sonra bu fiyatı ağustosda açıklayacakdınız anca geldi keyfiniz ama geç geldi
HAYIRLISIYLA,ŞU ÜLKENİN BİR YAKASINDAN DÜŞSEYDİN
Seçum yaturumi kokti ha buralar ((:
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki seferleri

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki seferleri

Singer kadınların yanında, kadınlar iş hayatında

Singer kadınların yanında, kadınlar iş hayatında

Türkiye'de bir ilk! Mesafe uzadıkça ücret düşecek

Türkiye'de bir ilk! Mesafe uzadıkça ücret düşecek

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.