Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Karadeniz'de bir şeyi vurgulamak istiyorum. Enflasyonla ilgili bir açıklamam vardı. Hiçbir zaman halkımızı ezdirmeyeceğiz demiştik. Bütün zamları yaparken hep biz enflasyonun üzerinde zam yapmışızdır. Adımları böyle atmışızdır. Zaman zaman kusura bakmasınlar, gerek teşkilatımız gerek milletvekili arkadaşlarımız bakanlarımıza baskı yoluna gidiyorlar. Beklenenin üstünde bazı taleplerle geliyorlar. Biz devlet yönetiyoruz ve devletimiz yönetirken bazı hassasiyetlere dikkat etmemiz lazım. Gündemimizde bir fındık meselesi var. Büyük önem taşıyor. Ben de o bölgenin insanıyım. Rize'den Trabzon, Ordu, Düzce vs. buralarda fındık var. Yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2-3 milyar düzeyinde bir fındık ihracatı var. Bunun için üreticileri desteğe büyük önem verdik. Adil olacağız. İktidarlarımız döneminde bugüne kadar fındık üreticilerimize ne kadar destek yaptık? 7.5 milyar lira ödeme yaptık. Fındık üreticisi de dahil, sağolsun milletvekili arkadaşlarımız da dahil, üreticilerimiz de dahil kimse bunun farkında değil. Meydanda toplanalım, bununla beraber seçimlere giderken bir şeyler yapalım, bunu düşünüyorlar. Ben milletime ve fındık üreticisi kardeşime sesleniyorum. Geçtiğimiz yıl müdahale alımı yoluna gittik. 10-10.5 fiyatla 143 bin ton alım gerçekleştirdik. Bu yıl ise rekolte düşük olmakla birlikte kalite iyi gözüküyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni son anda bir kez daha devreye sokalım dedik.

1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun Kalite fındığın kilosunu da 14.5 liradan almaya başlayacağız.

