Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıkladığı 400 projeyi içeren ilk 100 günlük eylem planının ardından ikinci 100 günlük eylem planı da açıklanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"ndaki açıklamasından notlar;
3 Ağustos'ta ilan ettiğimiz 100 günlük icraatlerle, önümüzdeki 100 günlük hedeflerimizi paylaşacağız. Yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak Türk siyasetine bir açılım sağlayacağız. Yürütme başı olarak, belli aralıklarla milletimizin karşısına çıkıp açıklamasını yapacağız.
-Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.
Kişisel çıkarı için 81 milyonluk türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz.
Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin ihtiraslarının kulu kölesi olmuş menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz.
Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık.
İlk 100 Günlük İcraat Programında yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık.
Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır.
2018 yılı bütçesinden yapılan harcamalar itibarıyla gerçekleşme oranımız yüzde 86,8 oldu, 43 milyar TL bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar TL sarf ettik.
Türkiye bir taraftan kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer taraftan mali disiplinden asla taviz vermemiştir, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.
-Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.
-Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz. Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz.
-Adalet Bakanlığımız yargıda hedef süre uygulamasını 3 Ağustos'ta başarıyla tamamladı. İkinci eylem planımızda soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesini sağlıyoruz. Türk yargı sistemine yeni bir yapı getiriyoruz hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz.
-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vasıtasıyla sosyal hizmet merkezlerinin sayısını yüzde 6 artırarak 316'ya çıkarttık. 2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek uluslararası yaşlılık şurası düzenliyoruz. 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz.
-İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.
-Sıfır atık projesini uygulamaya geçiren kamu kurumu sayısını 13 bine yükseltiyoruz.
-FETÖ ve PKK PYD'nin yurt dışındaki finansmal kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik.
TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz.
Rusya ile vize muafiyeti görüşmelerine ivme kazandırıyoruz.
İkinci derin deniz sondaj gemimiz yolda, kısa süre içinde akdeniz'de sondaj çalışmasına katılacak.
Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz.
-Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz.
-Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Defter beyan sisteminin kapsamını işletme hesabının esasına göre defter tutan mükellefleri de içini alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu'nu kuruyoruz. Kitle fonlaması düzenlemelerini yürürlüğe koyuyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz."
-Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirilecek.
Taksim AKM'nin ocak ayında ihalesini yapmak suretiyle temelini atıp -zaten projemiz hazır- dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz.
İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.
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