Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklıyor

Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin ihtiraslarının kulu kölesi olmuş menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz.

-Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"ndaki açıklamasından notlar; 3 Ağustos'ta ilan ettiğimiz 100 günlük icraatlerle, önümüzdeki 100 günlük hedeflerimizi paylaşacağız. Yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak Türk siyasetine bir açılım sağlayacağız. Yürütme başı olarak, belli aralıklarla milletimizin karşısına çıkıp açıklamasını yapacağız.

Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık.

İlk 100 Günlük İcraat Programında yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık.

Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır.

2018 yılı bütçesinden yapılan harcamalar itibarıyla gerçekleşme oranımız yüzde 86,8 oldu, 43 milyar TL bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar TL sarf ettik.

Türkiye bir taraftan kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer taraftan mali disiplinden asla taviz vermemiştir, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.

İkinci 100 günlük eylem planında yer alan yaklaşık 24 milyar TL'lik 454 eylemi de bitireceğiz.

-Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.