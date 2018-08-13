Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Ankaralı sanayicilerden destek

Özdebir, cari açığın önüne geçmek için birey olarak herkesin tercihlerini gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak "Yabancı malı hayranlığından vazgeçmeli ve yerli malı tüketimine yönelmeliyiz. Sanayicimiz de bu anlamda kaliteli yerli malı üretimi için çaba göstermelidir." diye konuştu.

Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine benzer bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Özdebir, bu noktada sanayicilere düşen görevin üretime, ihracata devam etmek olduğunu söyledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Anadolu sermayesini dahil etmediğini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanının mesajı gerekli yerlere ulaşmıştır. Milletimiz de bu çağrının gereğini yerine getirecektir." dedi.

Ankara'nın iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sanayicilerin döviz satın almak için bankalara gitmemeleri" yönündeki çağrısına destek vererek kimsenin bireysel menfaatlerini ülke menfaatinin üstünde tutmaması gerektiğini ifade etti.

"Ekonomimiz daha da güçlenecek"

Döviz kurundaki hareketliliğin ülke ekonomisine olası etkilerine değinen Özdebir, şu an Türkiye'nin fırtınalı bir dönem yaşadığını ancak bu havanın zamanla durulacağını dile getirdi.

Özdebir, Türkiye'nin ekonomik parametrelerinde herhangi bir değişiklik görülmediğine işaret ederek "Dövizde dalgalanmayı büyütecek hareketlerden kaçınmalıyız. Tek tek kendi menfaatlerimizi değil, ülke menfaatini göz önünde bulundurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Başka ülkelerdeki insanların da Türkiye'ye destek verdiğini, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde insanların küçük de olsa birikimlerini bozdurarak Türk lirası aldıklarını söyleyen Özdebir, bu desteğin Türkiye'nin mücadelesinde ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Özdebir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını olumlu bulduklarını, Merkez Bankasının aldığı kararların da Türkiye'ye yönelik saldırılara güzel bir cevap niteliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Milletin gücü karşısında hiçbir silah dayanamaz. Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ABD'nin uyguladığı ambargonun ardından bugün savunma sanayisinde dünyanın öncü ülkelerinden biri haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılarının ekonomi üzerinde etkileri olacaktır ancak sonbaharda dalları budanan ağaç nasıl güçleniyorsa bu saldırılar ekonomimizi daha da güçlendirecektir."