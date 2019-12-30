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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2’den 1,6’ya indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2’den 1,6’ya indirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 01:42 | Son Güncelleme

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2’den 1,6’ya indirildi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere Yüzde 1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; kamu alacaklarında uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2’den yüzde 1,6’ya indirilmiş oldu. Söz konusu Karar’da şu ifadeler yer aldı:

“6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir" (İHA)

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