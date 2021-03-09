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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2021 02:06 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz."


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