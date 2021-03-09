Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz."
Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 8, 2021
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz. pic.twitter.com/RrwShZzhCg
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