FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altındaki dolarları bozdurun çağrısına esnaflardan destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

Dolar kurunun 5 liranın üzerine çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısına Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden destek geldi. İlçe esnafından bir fotoğrafçı altın ve dolar bozduranlara ücretsiz vesikalık çekimi yaparken, bir fırıncı ise bedava ekmek veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altındaki dolarları bozdurun çağrısına esnaflardan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest piyasalarda dolar kurunun 5 TL'nin üzerine çıkması nedeniyle yaptığı çağrıda yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulup ekonomiye kazandırmalarını istemişti.

Erdoğan'ın bu çağrısına Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki esnaf destek için harekete geçirdi. İlçede faaliyet gösteren esnaflardan fırıncı esnafı Sait Kaçkan ile fotoğrafçı Ahmet Akkurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile ilgili kampanya başlattı. Fırıncı Kaçkan, dolarını ve altını bozdurana bedava ekmek verirken, fotoğrafçı Ahmet Akkurt ise dolarını bozduran vatandaşlara ücretsiz vesikalık fotoğraf çekimi yapıyor.

Her iki esnaf da kampanyayı iş yerlerine astıkları yazı ile duyurdu. İHA

AW461372_04

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdiCumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi
Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldiDolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar altın bozdurma cumhurbaskanı çağrı esnaf dolar döviz

En Çok Okunan Haberler

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 52 yorum
EKMEK BEDAVAYMIŞ... ADAM 6 AY DAHA DOLARINI BOZDURMASA SENİN FIRINI SATIN ALACAK HABERİN YOK CAHİL...
helal sana kardesim bu kadar guzel tespit olamaz
@tekinnn11 BU HÜLOĞLAR ÇOK FENA.TEPELENDİKÇE SEVİNİYORLAR.
@mufoto süpersiniz:)
Dolar çıktıkça akplilerin zeka seviyesi düşüyor.
s.demirelin bile 70 cente muhtacız dediği donemde halktan yardım istemezken şimdikiler 2.defadır yardım istiyor demekki durum çok vahim
@i.ay25 o zamanlarda halktan yardım istenmiyordu - Zorunlu olarak memur maaşlarından kesiliyordu zaten. KEY ödemeleri-FakFuk Fonu kesintileri- Zorunlu Deprem Sigortaları vs vs - galiba yaşın çok genç- Demirelin sadece adını biliyorsun... yigeninin Eğebank'ı dolandırıp kaçtığınıda okumuşsundur muhtemelen...
Cennet ülkemin cahil insanları ;)o zamansa SÜRÜNüN ...!
he heee ne demesın, mademki bozacaktın neden dolar aldın, Vallahi sabah döviz bürosunda millet dolar almak için sıraya girmişti, inandırmazsanız döviz cinin dövizi biti.
Fakir bozDursun zengin toplar merak etmeyin.
Tayyip bey ve yakınları bir öncülük etse millet arkadan gelir
bunları,doktora için yurtdışına gödermeli!Dünya artık kriz görmeyecek!
Doları olan varsa bozdursun bende dolar yok yayalım
reise helal olsun iyi kullanıyor bu enayileri....
üç beş garibanın dolar bozdurmasıyla olmaz bu işler en büyük doları devlet topluyor dolar cinsinden ödemeler için biraz turizm biraz ihracattan gelen dolar da yetmiyor mecbur sıcak paraya ihtiyaç oluyor bunu bilen fırsatçılar FAİZ leri yükseltmek için piyasadan dolar çekerek baskı yapıyorlar
Allah aşkına ne yiyip ne içiyorsunuz bu kadar cahillik görmedim kafayı yediniz hepiniz.
HADİYA BİR ENAYİ ÇIKTI YİNE AKSAMA KADAR SOKAKTA 15 SAAT ÇALIŞIYOR BİRDE DOLAR BOZBURUN GEL EKMEK BEDAVA KİM YER BUNU OĞLUM DOLAR MIKTARIN KAÇ BİLEN VARMİ 5 BİN DOLAR VEYA 1 BİN DOLAR
@h587 şimdi gidecen bunun yanına verecen 5000 doları boz lann diyecen cevap ne olur acaba
makarna vermeniz lazım ekmek yavan olur ayakkabı kutularndaki dövizleride birileri bozdursada kur düşşe keşke
ALLAHIM SEN BIZİM MEMLKETİMİZİN BAŞINA BİR AN ÖNCE UYANIK KANDIRILMAYAN SADECE ÜLKE MENFAATLERİN HALKINI DÜŞÜNENLERİ GETİR !!!!!!
Bu millet bozdururda biraz kar etmeyi bekliyordur
Aha Urfalılar önce elektrik paralarını ödesin.
beter olun lan
ALLAH AKIL FİKİR VERSİN ! OLMAYAN DOLARI NASIL BOZACAZ BRE YAHU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
küçük esnaf kan ağlıyor diyordunuz
AKP ile cehalet yarış eder halde!!!!!!
dalgamı geciyorsunuz. bu doları olan neden bozdursun. parasına para kattı. sen türkyiedeki diger şeyleri indir. doları indirecegine. benzin mazot gıda icki sigaara
ne kadar züğürt insanlarımız var ya :))))
Vaktiyle 100 dolar bozdurana çorba bedavaydı. Şimdi bozduran 200 tl kazançlı :)))
dondurmam kaymak .
Doları düşürmek için daha parlak fikri olan ?
ekmek için dolar bozmaya gerek yok 4 ayda 370 ten 545 oldu doları bozmam ekmeği paramla alır yerim
Tebrikler ama bu şartlarda dolar bozduran bifteği pirzolayı ekmeksiz gömer...
doları olanın senin vereceğin 25 krş luk ekmeğimi ihtiyacı var sen ekonomiyd yönetenlere bir kampanya düşünsen daha doğru olur bence
har vurup harman savur saraylar yaptır şafşata içinde yaşa ama peygamberimiz bir hurmayla çölde oruç tuttu diye ağla milleti 463 milyar dolar borca sok ama ekonomimiz çok iyi de dolar yükseldikçe amerikanın oyunu vs. açıklamalarını yalakaların yapsın.köprü yaptırdık diye hava at ücreti yandaşa dolar üzerinden yapmaya devam et.zamanında ecevite kasa fırlatan şarlatan o kasanın üzerine oturdu galiba kasa masa yokoldu baksan kimse dolar nereye gidiyor demiyor.
ya kardeşim aklınız başınıza alın Allah aşkın su yaptığınız şey petrol kuyusu yanıyor siz 1 kova su döküp bunu sondurebiliceginizi dusunuyosunuz
dolar euro duruyor bozdurmayada niyetim yok
bende hükümete çağrıda bulunuyorum 30 milyar dolar harcadığınız suriyelilere daha fazla masraf etmeyip köylerine göderin
Gel vatandaş gel kampanyaya gel. Nah düşer bu kafayla dolar.
elli yüz dolar bozdurmayla dolar mı düşer?
Yav reis halka bozdurun diyor da geçen mal varlığı açıklandı 500bin doları vardı kendi niye bozdurmuyor?
varsa bozdurun bozdurun
gariban bozdursun 3-5 dolarını, arkasından zenginler doları toplasın.
Sizi kimse bakan yapmıycak boşuna kasmayın..
Hep goy goy millette türk parası yok ne doları, cebinde dolar olan adam senin 1 tl lik ekmeğinimi alır.:)))
Diğer Haberler
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı: Dolar toparlanacak, yatırımlar devam edecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı: Dolar toparlanacak, yatırımlar devam edecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı: Dolar toparlanacak, yatırımlar devam edecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı: Dolar toparlanacak, yatırımlar devam edecek

Borsa İstanbul doları 4.35 liraya sabitledi

Borsa İstanbul doları 4.35 liraya sabitledi

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Tarım Bakanlığı duyurdu: Afetten etkilenen çiftçinin borcu ertelenecek

Tarım Bakanlığı duyurdu: Afetten etkilenen çiftçinin borcu ertelenecek

Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.