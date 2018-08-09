Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altındaki dolarları bozdurun çağrısına esnaflardan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest piyasalarda dolar kurunun 5 TL'nin üzerine çıkması nedeniyle yaptığı çağrıda yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulup ekonomiye kazandırmalarını istemişti.
Erdoğan'ın bu çağrısına Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki esnaf destek için harekete geçirdi. İlçede faaliyet gösteren esnaflardan fırıncı esnafı Sait Kaçkan ile fotoğrafçı Ahmet Akkurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile ilgili kampanya başlattı. Fırıncı Kaçkan, dolarını ve altını bozdurana bedava ekmek verirken, fotoğrafçı Ahmet Akkurt ise dolarını bozduran vatandaşlara ücretsiz vesikalık fotoğraf çekimi yapıyor.
Her iki esnaf da kampanyayı iş yerlerine astıkları yazı ile duyurdu. İHA
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