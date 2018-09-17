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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.09.2018 03:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili açıklama yaptı. CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine'ye geçmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin CHP'nin KRT TV'yi satın aldığı yönündeki haberleri sorunca Erdoğan, konuyu İş Bankası'ndaki CHP hisselerine getirdi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bir TV kanalı açmış açmamış çok önemli değil. Partili birinin televizyonu da olabilir. Bunlar önemli değil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım. Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine’ye girer. Öyle mi?...

"VAKIFLARIN DA BANKADA HİSSESİ VAR"

Vakıfbank’ta da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ciddi bir hissesi var. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu hissesini genel müdürlüğe aktarmak için gerekli talimatı verdik. Oradan gelecek gelir vakıf yatırımlarında kullanılsın. Zaten haram. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün haramla ne alakası olur? Olmaması lazım. Bunu Vakıf Katılım’a veya genel müdürlüğe vermesi lazım ki Vakıflar Genel Müdürlüğü bütün eserlerinde bu harcamaları yapsın. Bu çok çok ciddi bir imkan.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP iş bankası hisse

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