FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.10.2018 07:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Genelgede Erdoğan, hükümetin vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programı uygulayacağını vurguladı.

Bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Erdoğan, "Kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir." ifadesini kullandı.

"NİTELİKLİ YATIRIMLARA ÖNCELİK VERİLECEK"

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması amacıyla kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların söz konusu dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilkeleri olacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir."

"ZORUNLU HALLER DIŞINDA YATIRIM PROGRAMINA YENİ PROJE ALINMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç ve politikalar ile öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağını aktardı.

Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı bilgisini veren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir."

Bütün kuruluşların 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, belirtilen hususlar ile "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"ndeki öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 31 Temmuz 2018 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusu'na istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle "kaya.sbb.gov.tr" adresinde yer verilen Ka Ya Bilgi Sistemi aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermeleri çağrısında bulundu.

Söz konusu genelgede "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Rehberi" de yer aldı.

AA

PARTNERBinlerce kişiyi kör edeceklerdi!Binlerce kişiyi kör edeceklerdi!
Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıran teklif kabul edildiKalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıran teklif kabul edildi
Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: MHP ile birlikte yasa çıkaracağızErdoğan'dan İş Bankası açıklaması: MHP ile birlikte yasa çıkaracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan orta vadeli mali plan resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: MHP ile birlikte yasa çıkaracağız

Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: MHP ile birlikte yasa çıkaracağız

İşte dünyada en çok dolar milyarderine sahip 20 şehir! Listede Türkiye de var

İşte dünyada en çok dolar milyarderine sahip 20 şehir! Listede Türkiye de var

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Çıraklara bin 602 TL harçlık

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıran teklif kabul edildi

Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıran teklif kabul edildi

Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: MHP ile birlikte yasa çıkaracağız

Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: MHP ile birlikte yasa çıkaracağız

Petrol ile ilgili ezber bozan tahmin

Petrol ile ilgili ezber bozan tahmin

THY 9 ayda 58 milyon kişiyi uçurdu

THY 9 ayda 58 milyon kişiyi uçurdu

Onu gören şaşırıyor! Sanayi sitesinin kadın oto boyacısı

Onu gören şaşırıyor! Sanayi sitesinin kadın oto boyacısı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.