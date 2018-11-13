FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salebin ününü ikiye katladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Ünü ülke geneline yayılan yapışkan özelliği, tadı ve aroması diğer saleplerden farklı olan Bucak salebinin kilosu, 600 liraya ulaştı.

Bucak salebinin ünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaretinde kendisine ikram edildikten sonra gazetecilere "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" demesinin ardından ülke geneline yayıldı

Kilosu 600 liradan kapış kapış satılıyor

1 / 8

Mayıs, haziran aylarında Bucak'ın çevresindeki Toros Dağlarının el değmemiş yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumrularını satın alan tüccarlar, taş değirmenlerde kırdırıp öğüttürüyor. Toz haline getirilen Bucak salebi, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 45 dakika daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatıldıktan sonra damaklarda eşsiz bir lezzet ve aroma bırakıyor.
2 / 8

Bucak salebinin ünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaretinde kendisine ikram edildikten sonra gazetecilere "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" demesinin ardından ülke geneline yayıldı. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan ve Türkiye'nin birçok ilinden sipariş edilen Bucak salebinin kilosu 600 liraya ulaştı.
3 / 8

1 KİLO SÜTE 7 GRAM SALEP TOZU

1 KİLO SÜTE 7 GRAM SALEP TOZU
Bucak'ta baba mesleğini sürdüren salep tüccarı Aziz Gündüz, AA muharibine yaptığı açıklamada, doğal salep tozunun Torosların yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin köklerindeki yumrulardan elde edildiğini söyledi. Köylülerin topladığı bu yumruların yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte kurutulduğunu belirten Gündüz, "Bizim Bucak'ın Toroslarında yetişen salebin yapışkan olması, tadı, lezzeti ve aroması farklı olduğundan çok tercih ediliyor." dedi.
4 / 8

Toroslarda yetişen doğal salebin kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Gündüz, salep hasadının mayıs ve haziran aylarında yapıldığını ifade etti. Gündüz, Bucak salebinin yapışkan özelliğinin daha çok olmasından dolayı 1 kilo sütte 7 gram salep tozunun gerekli lezzet ve yoğunluğu verdiğini aktardı.
5 / 8

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜNÜNÜ İKİYE KATLADI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜNÜNÜ İKİYE KATLADI
Eskiden Bucak salebinin daha çok dondurma üreticilerince bilindiği anlatan Gündüz, kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesinden sonra salebin ününün ikiye katlandığını dile getirdi. Bucak'tan Türkiye'nin her yerine salep gönderdiklerini vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti:
6 / 8

"İnternet üzerinden 100 gramın üzerinde istediklerinde Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İstanbul'dan talep daha çok oluyor. Bunun yanında örneğin Malatya, Adana, Samsun, Ankara ve İzmir'e gönderiyoruz. Müşterilerimiz internetten araştırıp bize ulaşıyor. Yüzde yüz Bucak salebi diye bizlere onaylattıktan sonra alıyorlar. Bucak salebini bir kişi alsa 10 kişiye tavsiye ediyor, satışlarımız bu şekilde yaygınlaşıyor. Şu an hakiki doğal Bucak salebinin kilosu 600 lira. Bu yıl verim biraz az olduğundan dolayı kaliteli salebin fiyatı arttı. Bucak salebini bir kere tadan bir daha vazgeçemez."
7 / 8

Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından beri her yıl Bucak'tan salep gönderdiklerini, her yıl bir kere de milletvekillerine Bucak salebi ikram ettiklerini sözlerine ekledi.
8 / 8

Kafeterya işletmecisi Hüseyin Gençöz de kış aylarında Antalya'ya gidenlerin özellikle salep içmek için ilçeye uğradığına işaret ederek "Mükemmel bir tat, mükemmel bir aroma, vücudu sıcak tutmasıyla öne çıkıyor. Bir içen bir daha içiyor. Buraya salep içmek için uğrayanlar, yolu bir daha düşünce muhakkak tekrar geliyor." dedi. Gençöz, ilçede Bucak salebinin fincanının 5 ila 7 liradan satıldığını belirtti. KAYNAK:AA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
salep Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bucak salebi

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ah keşke bizim maaş da 75 milyar lira olsa, cumhurbaşbakan gibi her lezzeti tadabilsek!
@bedri_e_1973 aday olup 30 - 35 milyonun oyunu aldığın vakit bu hayalin gerçekleşebilir. çokta imkansız değil. 80 milyonda 1 şansın var. iyi değerlendir bence... yaptığım istatiklere göre eğer 750 sene yaşar isen bu şansını 10 kata kadar arttırabilirsin.
AGZIMA KOYMAM
eğer erdoğan içtiyse asla içmem
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

10 bin restorandan yerli ürün seferberliği

10 bin restorandan yerli ürün seferberliği

İstanbul- Bursa - İzmir otoyolu 1 yıl erken açılacak

İstanbul- Bursa - İzmir otoyolu 1 yıl erken açılacak

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.