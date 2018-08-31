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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2018 07:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vadeli mevcut hesabı sahiplerini ilgilendiren bir kararname yayımladı. Son dakika haberine göre, Türk lirası hesabında vergi düştü. döviz mevduatında vergi arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türk Lirası'yla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bankalardaki Türk Lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı.

Bankalardaki döviz mevduat hesaplarından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar kullanılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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