Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizin tedavi için yeni rotası Türkiye olmalıdır." diye konuştu.

İş forumunda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, söyledi:

"İş forumu münasebeti ile kurduğunuz ve kuracağınız irtibatlar inşallah yeni iş birliklerinin, yeni ortaklıkların kapısını da aralayacaktır. Pakistan'la ticari ve ekonomik bağlarımızı siyasi münasebetlerimizin seviyesine çıkarmak istiyoruz. Son dönemde artış gösteren ticaret ve yatırımlara rağmen maalesef bu alandaki potansiyelimizin bir hayli gerisinde kaldığımızı görüyoruz. Toplam nüfusları 300 milyonu bulan Türkiye ile Pakistan'ın ticaretinin 804 milyon dolarda kalmasını açıkçası ülkelerimize yakıştıramıyorum. İkili ticaretimizi önce süratle 1 milyar doların üzerine çıkarmalı sonrasında ise 5 milyar dolar hedefimize taşımalıyız."

KAYNAK:AA

