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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.06.2018 21:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 5 bölgesinde Mega Sanayi Bölgeleri kurulacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin 5 bölgesinde Mega Sanayi Bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız. Vakit Üretim Vakti. Vakit Türkiye Vakti!" ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tweeti:


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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan türkiye

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
16 yıldır yandaşlara yol ve köprü ihalesi vermekten başka ne yaptın ki? Bir tane ağır sanayi fabrikası açmadığın gibi, elimizdekileri de sattın.. Daha önce bedava kömür, makarna, sucuk ekmekle kandırdığın millete şimdi kalkmış bedava kek çay vaadediyorsun.. Baktın ki milleti "kek"leyemedin, bilimden sanayiden bahsetmeye başladın.. Bırak bu işleri sayın CB, git sarayda çayını iç kekini ye, yaverini de al yanına oda püskevit yesin.. Son haftanız tadını çıkarın..
kaybettiği yerler :)
Öyle bir telaşa kapıldı ki İnce yüzünden, alelacele İstanbul mitingine bile yetiştiremeyip şimdi twitter’dan sunuyor! Herhalde projeninin hangi kısmının hangi yandaşa gideceğinin planlaması biraz uzamış;)
Yandaşlar, akrabalat şimdiden oradaki arsa arazi ormanlık alam ne varsa almıştır. hayırlı olsun
İç politika,dış politika,eğitim ve ekonomi için birşey duyamadik,neden acaba?
Ya muhalefet sen nelere kadirsin. Adam ilk defa ÜRETİM kelimseni kullandı. :)
Kıraathane kuracağız diyen biri, ülkede ne kadar üreten sanayi tesisi varsa özelleştiren, ülkede tarımı eksiye düşüren, hayvancılığı bitiren, kendi şirketleri, başbakanın şirketleri yurtdışında olan biri ülkeye sanayi üretim tesisimi kurar. 16 yılda üreten tesis kuran bir tane yeri gösterin tamam. Ama yok, inşaat, havaalanı, yol yatırım betona.
16 senedir üretilen tekşey algı ve yal...n
MKE nin ürettiği yeni tip silahlar bile senden daha zayıf kalıyor reis.Sallamada birincisin.Ince hastalık böyle birşey demek
giderayak yaptı yine şakasını
incenin izinden
incenin projelerini kopyala yapıştırın
Bunu da muharremden çaldı. Pes artık muharrem ne soylerse onu calıyor.
adam dediğini yapıyor maşallah.
İnce ne derse uygulanacak maşallah
16 yıldır neden yapmadınız !!?
Bu İnce hastalık böyle bir şeymiş demek ki. 16 yılda üretim için tek bir çivi çakmayan adam, mega sanayi bölgeleri kuracakmış. Yalandan adam mı ölmüş. Sen kıraathane kur. Sana bu yakışır.
Niye müjdeliyor ki? yapsın neyi bekliyor. daha önceki seçimlerde de buna benzer vaatler...
16 yıldır kurulmayanlar mı? Geçen seçimde yerli uçak dediler ama seçimden sonra uçak koltuğunun lansmanı yapıldı :) "Ben sanayii demedim sana iyi dedim sana iyi. Benim sanayi diye bir beyanımı hiç bir yerde bulamazsınız" :D
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