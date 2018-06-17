Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin 5 bölgesinde Mega Sanayi Bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız. Vakit Üretim Vakti. Vakit Türkiye Vakti!" ifadelerine yer verdi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tweeti:
Ülkemizin 5 bölgesinde Mega Sanayi Bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 17 Haziran 2018
Vakit Üretim Vakti. Vakit Türkiye Vakti! pic.twitter.com/AN8N5KuLcr
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